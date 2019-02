"Sabemos cuáles son nuestras limitaciones y no queda otra cosa que seguir trabajando"

Jesús Mendoza, entrenador del Guadalcacín, reconocía que ante el Cabecense (0-2) su equipo no estuvo como en jornadas anteriores.

-El Guada falló un penalti y luego tuvo pocas ocasiones claras...

-Hemos podido marcar, hemos tenido el penalti pero la verdad es que no hemos hecho un partido bueno. El equipo lo he intentado solo que con corazón, con la cabeza nada y era un partido importante para nosotros para seguir sumando, para coger confianza y la verdad es que se sabía que quien marcase primero se iba a llevar el partido.

-Pero ha habido pocas ocasiones...

-Sí, ha sido más por un poco que por otra cosa, no le hemos dado sentido al juego. En este partido había que haber tenido un poquito más de tranquilidad, mover el balón aunque en este campo es complicado pero como yo le digo a ellos, al menos hay que intentarlo.

-El partido pudo haber cambiado de haber marcado el penalti...

-Sí, seguramente. Ya lo dijimos, que el que marcara primero en este tipo de partido iba a tener mucho ganado y desgraciadamente la jugada del penalti no hemos tenido la suerte de meterlo y ellos nada más que ha empezado el segundo tiempo se han puesto por delante en el marcador. Luego he intentado meter gente arriba, jugando con tres en defensa. Es cierto que nos hace falta un poquito más de presencia en el medio campo, Luis (Castillo) es un jugador muy importante dentro de este equipo y ahí hemos estado un poco cortos de efectivo. Estoy un poco cabizbajo, es normal cuando pierdes con un equipo que está ahí cerquita, nuestra intención era alcanzarlo y no ha podido ser.

-¿Qué significa esta derrota?

-Era un partido importante como he dicho, el Cabecense es el que está delante nuestra en la tabla. Nos hubiésemos puesto a tres puntos para intentar al menos alcanzarlos a ellos, por eso ha sido bastante duro para nosotros.

-Hay que seguir, no queda otra...

-Sí, como vengo diciendo, intentar acabar dignamente la temporada, seguir luchando y no nos queda otra. Ya hemos visto que al equipo le hacen falta cosas y no han venido, pero bueno, no es buscar excusas: nosotros seguiremos trabajando, el cuerpo técnico junto con los jugadores, que están haciendo un buen trabajo pero con las limitaciones que tenemos.

-¿Es momento de pensar ya en la siguiente temporada y comenzar a planificarla?

-No sé. No sé lo que tiene pensado la directiva, se sabe que esta temporada es muy complicada y muy difícil y viendo la situación por la que está el equipo en cuanto a jugadores pero nosotros vamos a ser profesionales hasta el final, vamos a seguir trabajando hasta el día que estemos aquí.

-Es complicado competir con una plantilla tan reducida...

-Muy difícil y ya hemos visto el oficio que tiene el Cabecense, con jugadores expertos, veteranos y con jóvenes, una mezcla de todo que es lo que nos falta a nosotros.

-Personalmente ¿cómo esta?

-Yo bien, ya sabemos cuáles son nuestras limitaciones y no queda otra cosa que seguir trabajando y mirar hacia delante.