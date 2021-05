El Sanluqueño cierra la Liga ante un Linares que busca el primer puesto

El Atlético Sanluqueño se enfrenta al Linares Deportivo este domingo (12:00) en el último encuentro de la temporada para el club verdiblanco. Los de Pedro Buenaventura visitarán Jaén para intentar cerrar con un buen sabor de boca una campaña que ha sido histórica, a pesar de haberse quedado sin opciones de estar en el 'play-off' de ascenso a Segunda División A.

Desde el club, pretenden que los resultados en esta segunda fase no borren el hito que el Atlético Sanluqueño logró en la primera fase, al clasificarse entre los tres primeros y ascender a la Primera División RFEF, dejando atrás a equipos históricos y tan importantes como Recreativo de Huelva, Marbella o Balona.

El Atlético Sanluqueño no se jugará nada frente al Linares, salvo el darle una última alegría a su afición, que seguirá desde la distancia el último partido de la mejor temporada que se recuerda en El Palmar.

Por su parte, el Linares Deportivo, ya clasificado para la siguiente fase desde hace semanas, se jugará frente al equipo de Sanlúcar el ser primero de grupo, que le daría una importante ventaja de cara al 'play-off', aunque lo que los jienenses estarán también pendientes de lo que haga el segundo clasificado, el UCAM Murcia, que se enfrentará al Algeciras, equipo que se jugará el poder estar también en esta fase definitiva. Queda una plaza y la pelearán entre San Fernando, Algeciras y Betis Deportivo. El Sanluqueño dijo matemáticamente adiós a esa posibilidad la semana pasada, a pesar de haber ganado su partido frente al Betis Deportivo.

Una victoria frente al Betis Deportivo que ha llenado de moral a la plantilla verdiblanca, que ha visto como conseguían romper esa mala racha que arrastraban desde que arrancó esta segunda fase.

Pedro Buenaventura podrá contar con toda la plantilla para medirse al Linares, a excepción de Álex Cruz, que desde que se lesionó frente al UCAM Murcia no ha podido volver a jugar.

El Atlético Sanluqueño no se jugará nada, pero sobre eso ha manifestado el técnico sevillano que "no creo que ningún entrenador en el mundo prepare un partido pensando que no se juega nada y que es lo mismo un resultado que otro. Todos los que dirigimos equipos de fútbol tratamos de poner todos los argumentos para que nuestro equipo dé lo mejor de sí mismo y pueda lograr el mejor resultado posible". Además, ha asegurado esta semana han trabajado con misma intensidad que si les fuera la vida en el partido.