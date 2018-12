El Sanluqueño no pasa del empate a pesar de un Güiza estelar (2-2)

Tercer empate consecutivo de un Sanluqueño que no supo aprovechar su ventaja en el marcador hasta en dos ocasiones gracias a los dos goles de Dani Güiza. El exdelantero del Getafe, Mallorca y la selección española, entre otros, marcó dos golazos que demuestran el nivel técnico de un veterano jugador que sigue siendo importante y decisivo en el Atleti, su equipo actual. Los extremeños jugaron un partido muy digno, demostrando su competitividad en todo momento. Otra de las figuras del partido fue el guardameta local Dani Barbero, quien con sus intervenciones salvó al conjunto verdiblanco en más de una ocasión. Resultado que no satisface a los intereses de los hombre de Rafa Carrillo pero que permiten a los locales acabar el año fuera de los puestos de descenso a la Tercera División.

El partido comenzó con dos equipos agresivos y atrevidos. El primer aviso lo dieron los andaluces en el 4' cuando Dani del Moral con un disparo con efecto mandó el balón por encima de la portería. Los extremeños cometían muchas faltas parando el juego local, hecho que no gustó a la parroquia de Sanlúcar. En el 14' llegó el primer gol en una jugada espectacular, cuando un centro desde la derecha de Sergio Ceballos terminó con un remate magistral de tacón de Dani Güiza que batió con solvencia al guardameta del Villanovense.

Los visitantes apretaron tras el 1-0 mediante balones directos y saques de esquina. Cuando corría la media hora de partido, Poley con un disparo envenenado provocó que Dani Barbero se empleara a fondo para salvar a su equipo. Unos minutos más tarde, Espín de cabeza volvía a avisar con un remate que se marchó por encima del travesaño.

La primera mtiad acabó con un punterazo de Del Moral que hizo que el arquero visitante se empleara a fondo para evitar el segundo tanto local. Victoria por la mínima de los locales en una primera mitad igualada que dejaba el encuentro con las espadas en el aire.

El gol del empate llegó muy pronto en la reanudación tras un desbarajuste defensivo local que llevó el balón a Carrasco, quien se revolvió muy bien y batió a Barbero con un buen remate. El Atlético Sanluqueño estaba muy impreciso ante un rival que había adelantado sus líneas en el segundo acto. Cuando peor lo pasaban los verdiblancos llegó el 2-1. De nuevo Güiza marcaría, en esta ocasión mediante un tanto de falta directa raso que sorprendió al rival.

El 2-2 llegó en el 71' cuando el sanluqueño Poley sacó una falta desde cuarenta metros de distancia en la que el balón impactó en un compañero y el esférico acabó en el fondo de la red. Gonzalo Poley ponía las tablas en el marcador ante su exequipo.

Los locales se volcaron en el último cuarto de hora en búsqueda de los tres puntos. En el 77' Edu Oriol se la puso a Juanfran quien con un remate ajustado buscó la escuadra sin encontrar fortuna. En el 79', Edu Oriol se quedó solo ante el portero pero no supo acertar en el remate final. En el 80' la tuvo de nuevo Juanfran, pero su remate de cabeza se encontró de nuevo con la parada del portero. Los extremeños tuvieron también sus opciones, especialmente mediante un disparo de Raíllo que paró Barbero muy hábilmente. Los locales acabaron con uno menos por lesión de Alberto García y finalmente el envite acabó con un reparto de puntos que dejó un sabor agridulce en el cuadro de Sanlúcar de Barrameda.