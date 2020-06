Toni López seguirá al frente del CD El Torno

La gran temporada realizada en el CD El Torno le ha valido a Toni López la renovación por el club de la pedanía jerezana. El técnico ha llevado a un club tan modesto como el tornense a su mejor clasificación desde que milita en la Primera Andaluza, una sexta plaza que incluso le sabe a poco, ya que tenía la cuarta plaza a sólo cinco puntos y teniendo que recibir en el Municipal a varios rivales directos.

López llegó al equipo apenas un par de semanas antes del inicio del campeonato y con la plantilla medio a hacer: "Empezamos con muchas dudas, pero poco a poco el equipo fue entrando y al final acabamos muy bien, estoy muy contento con el rendimiento y la actitud de todo el equipo. Ha sido una lástima la suspensión, quizá nos ha perjudicado, pero bueno, está claro que el fútbol no era ahora lo más importante. Bien parado está y no hay que darle más vueltas".

El técnico cree que el equipo habría luchado por la cuarta plaza, que daba derecho a jugar por el ascenso. "Estoy seguro, el equipo estaba en línea ascendente y teníamos rivales directos a los que nos teníamos que enfrentar. Después de empatar en casa con el Industrial y ganar fuera en Chiclana el equipo estaba con mucha moral".

"Estoy muy contento con el rendimiento y la actitud de todo el equipo. Ha sido una lástima la suspensión, pero el fútbol no era ahora lo más importante"

Ni que decir tiene que el listón se ha colocado bien alto para el próximo curso: "Cuando llegué esta temporada la idea era mantenernos sin pasar apuros y se ha cumplido el objetivo. Quizá ahora la gente esté soñando con otras cosas, estar más arriba, pero creo que hay que seguir con los pies en el suelo. Somos un equipo con muchas limitaciones a la hora de firmar jugadores por temas económicos. Intentaremos hacer una buena temporada de nuevo e intentar salvarnos sin apuros y luego veremos dónde estamos".

Tras quedarse dos años consecutivos a un paso del ascenso a División de Honor con el Trebujena y una temporada con muchos problemas en la Roteña, asumir la dirección del CD El Torno fue, en palabras del propio técnico, "un reto". "No tenía pensado entrenar, pero lo asumimos y estoy supercontento de haber dado el paso. Ha habido momentos complicados, como en todos sitios, pero me he encontrado un grupo que ha tenido una actitud magnífica, no tengo ninguna queja".

"La decisión de los jugadores del Jerez Industrial es respetable y lógica, lo que no es lógico es que se juegue el 'play-off"

El objetivo para el próximo curso liguero es "mantener la base", aunque será complicado porque "algunos futbolistas se nos irán. Los equipos con más posibilidades económicas siempre se fijan en los jugadores que destacan en los clubes más pequeños. Intentaremos mantener la base y planificar con tiempo. Los más modestos nos tenemos que reinventar cada año y buscar otras opciones".

Fase de ascenso

Conocedor de los equipos que jugarán la fase de ascenso el próximo julio, Toni López asegura que decantarse por un favorito es "muy difícil" debido a que el parón puede afectar más a un equipo que a otro. "A priori, los más fuertes pueden parecer Puerto Real y Jerez Industrial, pero con este parón no se sabe. Creo que el Balón de Cádiz puede dar la sorpresa porque es un equipo joven, chavales que físicamente cogen antes la forma, seguro que no han parado, y esa juventud les puede dar ese plus. Además, pueden bajar jugadores del Cádiz B que tengan ficha con ellos y también subir del juvenil de División de Honor, que nunca van a restar sino todo lo contrario. Tienen disponible más fondo de armario que otros rivales que van a tener bajas".

"Es difícil dar un favorito, a priori Puerto Real y Jerez Industrial, pero creo que el Balón puede dar la sorpresa"

En efecto, en el Jerez Industrial varios jugadores han decidido no participar en el 'play-off', postura que para López es "totalmente respetable y muchas veces hasta lógico. Lo que no es lógico es jugar el 'play-off' en equipos que tienen jugadores que se levantan a las 7 de la mañana para trabajar, que no son profesionales y que tengan que arriesgarse ellos y a sus familias. Las cosas son así y hay que asumirlas".

Además, la decisión de que no haya descensos puede provocar la próxima temporada una Primera Andaluza de 21 o 22 equipos: "Eso sería una locura. Creo que en Primera andaluza también se debería haber premiado a los cuatro primeros. Los únicos beneficiados han sido los cuatro de abajo que se han salvado del descenso. Al final, habrá una liga de 21 o 22 equipos, que me parece una locura, cuarenta partidos en esta categoría". Cabe la posibilidad de que se divida la categoría en dos grupos. "A ver qué decisión toman. Si hacen eso, espero que apliquen un criterio geográfico".