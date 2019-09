El III Torneo Ciudad de Jerez mide al Baloncesto Xerez CD y al San Fernando este sábado

El Baloncesto Xerez CD y el CB San Fernando de Liga EBA se enfrentan este sábado (20:00 horas, Ruiz-Mateos) en la tercera edición del Torneo Ciudad de Jerez, con entrada gratuita, partido que se ha presentado en el Centro Vida en Verde (Herbalife Nutrition) que regenta el exjugador del XCD Pepe Ruiz. Con este partido se da el pistoletazo de salida a la temporada del club jerezano, que partirá un año más en Primera Nacional con la ilusión de hacer una buena temporada para poder estar entre los cuatro primeros y luchar por el ascenso a Liga EBA.

Miguel Ángel Gallardo, vocal de la sección de la sección de baloncesto del club, y Carlos Abad, director técnico de la entidad, han presentado esta tercera edición que medirá al equipo jerezano con un histórico del básket provincial como es el CB San Fernando, club que esta temporada disputa su segunda campaña en Liga EBA. En la primera edición pasó por Jerez el Betis, mientras que en la del pasado año el Utrera fue el equipo invitado.

Proyecto Lwiro

Más allá de lo deportivo, el partido se enmarca dentro del Proyecto Lwiro con el que colabora el BXCD junto al jerezano Luis Flores, director del Programa de Rehabilitación y Conservación de Primates de esta aldea de la República Democrática del Congo. De hecho, el club xerecista ya envió material deportivo hace unos meses para ser repartido entre los niños de la zona y Miguel Ángel Gallardo anunciaba durante la presentación que se ha seleccionado a un chico del año 2004 para traerlo a la ciudad, escolarizarlo e incluirlo en la sección deportiva del club, añadiendo que se está pendiente de un trámite burocrático en la Junta de Andalucía para que el chaval pueda recalar en la ciudad.

Objetivos

La nueva reglamentación de la FEB sólo permite a un jugador extranjero por equipo en Primera Nacional al contrario de los cuatro de la pasada temporada. Por este motivo, el club no cuenta esta temporada con americanos y se ha pasado a una plantilla con jugadores de la zona que, de la mano de José María Berenguer, se intentará estar en los puestos altos, teniendo en cuenta que este año sólo se clasifican para el 'play-off' de ascenso los cuatro primeros en lugar de los ocho de la temporada pasada. Tanto Carlos Abad como Miguel Ángel Gallardo han asegurado que "no vamos a renunciar a nada", añadiendo que "la plantilla es nueva y será la competición la que nos irá poniendo en nuestro lugar. No será un fracaso no ascender. El objetivo es sentar las bases y estar en Liga EBA de aquí a dos o tres años y en un corto plazo de tiempo en LEB". La plantilla, "al 99,9 por ciento está cerrada", ha comentado también el director deportivo, recuperándose al senegalés Fall, procedente del Aljaraque y que ya militó en el BXCD hace dos campañas.

El debut liguero, en el aire

El primer partido de Liga, previsto para el 28 de septiembre ante el Moguer está en el aire. El club onubense ha solicitado al xerecista aplazarlo debido a la lesión de dos de sus jugadores. El BXCD ha accedido, aunque los onubenses tienen ahora que proponer otra fecha. Si se confirma el aplazamiento, los xerecistas tendrían una semana más para preparar el debut en casa ante el Ciudad de Huelva en la segunda jornada.