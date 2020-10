El Toyota Nimauto inicia la Liga recibiendo al Jaén Paraíso Interior

Se acabó la espera. La Liga en el Grupo 5 de Segunda División B de fútbol sala comienza este fin de semana tras el largo parón de la competición por la pandemia mundial del coronavirus COVID-19. Siete meses después, el deporte del 40x20 regresa y el Xerez Toyota Nimauto lo hace recibiendo en el Ruiz-Mateos este sábado (19:30 horas) al filial del Jaén Paraíso Interior.

El equipo azulino ha quedado encuadrado en el Subgrupo 5A de la Segunda B, un grupo con otros ocho equipos: Jerez FS, Bujalance, Virgili, Betis B, África Ceutí, Nazareno, Carmonense y Jaén.

El sistema de competición, al igual que en fútbol, va a constar de varias fases. En la primera, los cuatro primeros clasificados pasarán a una segunda en la que jugarán con los cuatro primeros del Grupo 5B, arrastrando los puntos sumados en la primera fase y sin que puedan enfrentarse los equipos que procedan de un mismo grupo. Los dos primeros clasificados de esa segunda fase se clasificarán para la fase de ascenso a Segunda División, en la que habrá un total de 12 equipos, dos por cada uno de los seis grupos de los que consta la Segunda División B.

También habrá una segunda fase para dirimir las seis plazas de descenso. Los clasificados del 5º al 9º puesto jugarán en la segunda fase contra los clasificados del 5º al 10º del otro grupo, arrastrando igualmente los puntos. Los tres primeros clasificados lograrán la permanencia y los clasificados de la 14ª a la 19ª plaza descenderán a Tercera.

Azurmendi, al mando

La directiva que dirige Fernando Guerrero ha confiado el equipo al jerezano Jesús Azurmendi, que ha regresado a la ciudad después de varios años entrenando en Francia. El equipo mantiene la base de la pasada temporada, aunque se han ido jugadores como Manolito, Paquito o Partida, y ha realizado hasta el momento cuatro fichajes, los de Antonio Gil, Álex del Amor, Pedro y Litos, teniendo aún una ficha libre. La plantilla se completa con los porteros Juanmi y Antonio Gil; además de Toto, Pedro, Christian, Jaime Ramos, Antonio de la Flor, Tomate, Moi, Germán, Pablo, Bryan y Samuel.

Objetivos

El entrenador jerezano señala que el primer objetivo del equipo es la permanencia: "El formato este año es diferente y también tiene su atractivo debido a que todo el mundo se va a estar jugando de principio a fin al ser una competición corta y con poco margen de error. Nuestro objetivo es la permanencia y queremos entrar entre los cuatro primeros no ya sólo por el 'play-off', sino por salvarnos de la quema de tener que jugarte a cara de perro con otros equipos el descenso. El objetivo es la permanencia y el camino más corto es meterse entre los cuatro primeros para lograrlo de manera directa y eludir una fase por el descenso que es bastante compleja".

Plantilla

Azurmendi está contento con la plantilla. "El club ha hecho un trabajo bastante bueno dentro de nuestras limitaciones. Se ha confeccionado una plantilla bastante interesante, con jugadores de un corte similar a los que se han ido".

Rivales

"Veo una competición bastante igualada en nuestro subgrupo. Creo que Virgili y Nazareno están un pelín por encima. Virgili ha confeccionado una plantilla con jugadores que normalmente juegan en Italia y que este año, por el Covid, no se han ido. Es una plantilla muy buena y de mucha calidad. De todas formas, no van a ganar fácil los partidos, porque creo que todos podemos ganar a todos, aunque sí es verdad que por plantilla igual tienen que estar un poquito por encima".

Proyecto

Volver a "lo que tuvo Jerez hace muchos años es difícil. Creo que de eso, de momento, tenemos que olvidarnos. El proyecto es muy interesante, he firmado dos temporadas sin descartar que si las cosas van bien sigamos juntos. A partir de ahora, vamos a intentar sentar las bases para un futuro. Queremos subir, pero no tenemos prisas. Tenemos el empeño de algún día conseguirlo, pero no nos ponemos una fecha. Queremos seguir creciendo, hoy por hoy hay que tener los pies en el suelo, pero no sólo el club, sino Jerez como ciudad, que está en proceso de reconstrucción porque económicamente no andamos muy fuertes. Otra cosa es la ilusión que tenemos de volver algún día a parecernos un poquito a lo que fuimos. Eso pasa por subir algún día a Segunda División. Pequeños pasos hacen largos viajes. Lo primero es mantener este año la categoría y no va a ser fácil porque el formato lo complica todavía más.

Primer partido: Jaén

"Espero un partido muy igualado, tenemos algo de ventaja por jugar en casa ante nuestra afición, pero veo un partido muy igualado. Como filial de un equipo de Primera División, tiene jugadores de mucha calidad y ahí no juega cualquiera. Nos lo va a poner muy complicado aquí en Jerez".