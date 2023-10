El Xerez Grow Up Capital busca reencontrarse con el triunfo con el apoyo del Ruiz-Mateos

El Xerez Futsal Grow Up Capital, tras dos encuentros lejos de Jerez en los que no le fueron nada bien las cosas -perdió por la mínima en Murcia y Melilla-, regresa este sábado (18:30) al pabellón Ruiz-Mateos para recibir al Alcalá, uno de los equipos importantes del grupo, pero que no ha comenzado del todo bien la temporada. Los de Isco, pese a las buenas sensaciones, regresaron de vacío de su doble salida y ahora, con el empuje de la grada, esperan recuperar el terreno perdido.

El cuadro azulino tiene nueve puntos y es sexto en la tabla (tres triunfos y dos derrotas) y la escuadra panadera es octava con sólo un punto menos, ocho (dos victorias, dos empates y una derrota) y llega a Jerez tras igualar en casa la pasada jornada a seis con ElPozo.

El preparador del cuadro xerecista subraya sobre el partido que "nos enfrentamos a uno de los gallitos del grupo, es un equipo experimentado, con jugadores veteranos que han pasado por categorías superiores, y muy bien trabajado. Además, es peligroso a balón parado y cuenta con Emilio Buendía, un jugador que marca sus acciones de ataque porque es un auténtico goleador. Luego, también tiene jugadores que no son luchadores y no faltos de calidad, que además fijan bien. Es un bloque muy compensado, que tiene dos porteros que se suman al ataque de forma continua a lo largo del partido".

Sobre su equipo tras las dos derrotas, puntualiza que "estamos trabajando bien para contrarrestar su juego y todo este tipo de situaciones que ellos nos van a proponer y, además, ahí está el factor anímico. Volvemos a casa después de dos derrotas fuera y estamos con ganas. No me gustaría que mi equipo se convierta en un conjunto que sólo lucha y pelea en casa, pero ante las circunstancias que tenemos este sábado, debemos hacernos fuertes por el tipo de rival al que nos enfrentamos. Son atletas, jugadores que están muy bien preparados físicamente, pero han jugado un partido entresemana y tenemos que intentar que paguen el esfuerzo físico".

Su idea es clara para esta cita: "Salir al ataque desde el minuto uno, ir fuertes en defensa e intentar poner las cosas difíciles a un rival que, seguramente, esté al final de temporada arriba".

Durante la temporada, el Xerez Futsal invita en sus partidos como local a un equipo deportivo y a un centro escolar para que los más jóvenes vivan la pasión del fútbol sala. El Balonmano Xerez y al C.P Luis Vives acudirán a la cita de este sábado frente a los alcalareños.