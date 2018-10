Una bronca de Luis Enrique y Pedrerol resucita en las redes 20 años después

Internet es maravilloso y a veces sorprende con documentos olvidados en lo más profundo de las mentes y de los archivos televisivos. Este jueves ha vuelto a pasar. Más de 20 años después vuelve a estar de actualidad una brutal bronca en la zona mixta entre el seleccionador nacional Luis Enrique y el por entonces presentador de Canal + Josep Pedrerol. En 1998, el por entonces jugador del Fútbol Club Barcelona, a las órdenes del holandés Louis Van Gaal, es preguntado por el periodista. La batalla dialéctica de ambos se convierte en un clásico que dos décadas después resuena como si el tiempo no hubiera pasado. El carácter del técnico asturiano viene de atrás y esta es la prueba. El tiempo se nota en la cara del entrenador español. La de Pedrerol queda oculta y sólo se le intuye la voz.

Movistar+ ha sido el encargado de desempolvar este trozo de historia. La secuencia es la siguiente:

Pedrerol lanza la pregunta: "Da la sensación, al final, de que ninguno de los grandes, ni Madrid ni Barcelona, queréis ganar la Liga. Los equipos que vienen detrás están ahí apretando porque estáis perdiendo muchas oportunidades, demasiadas oportunidades".

Luis Enrique insiste: "¿Tú crees eso? ¿Crees que no queremos ganar la Liga? Lo acabas de decir", responde el exfutbolista.

Pedrerol de nuevo: "Me has entendido perfectamente la cuestión".

El asturiano se cabrea: "¿Me dejas hablar, por favor? ¿Aunque seas Canal+ y seas tú el presentador? Me parece que la pregunta no es inteligente. El que pueda decir que un jugador del Barça o del Madrid no quiere ganar la Liga me parece una tontería. Puedes decir lo que te apetezca, para mí decir eso es una tontería"

El periodista entra al trapo: "Entiende una cosilla y ahora te hago la pregunta de nuevo. En televisión, o cuando se habla, las comillas se interpretan. Te aclaro la noticia por si acaso no la captas", ataca el periodista, que subraya que la pregunta es metafórica. "Otra cosa es que te moleste por el estado anímico en el que te encuentras", añade.

El jugador del Barça repite: "Me parece que la pregunta es una tontería", tercia Luis Enrique.

Corto y cambio desde los micrófonos de Canal +: "Y a mí que la respuesta es poco oportuna".

El vídeo no tiene desperdicio. No se lo pierdan.