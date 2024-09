El Guadalcacín FSF, a Ourense a resarcirse de su mal estreno liguero

El Guadalcacín FSF se desplaza hasta la otra punta del país para medirse este sábado (19:30) al Ourense en la segunda jornada de liga en la Primera División femenina de fútbol sala. Las jerezanas comenzaron el curso liguero con mal pie perdiendo en el Jerónimo Osorio ante el Torreblanca Melilla por un contundente 1-7 y ahora buscarán los primeros puntos de la temporada ante un rival que también cayó en el estreno liguero, 3-1 contra el Alcorcón.

Se ven las caras por lo tanto dos escuadras que en la primera jornada no pudieron puntuar. Las guadalcacileñas realizaron una buena primera mitad contra un conjunto melillense plagado de brasileñas que, en la segunda parte, se mostraron superiores y atinadas ante el marco local, hasta llevar el marcador al 1-7 final.

Comenzar de esta manera no ha amilanado la moral de las verdes del Guadalcacín FSF, que van a tratar de dar la sorpresa en una cancha difícil como la del Orense, un club que años atrás ha ganado Liga y Copa y que cuenta con futbolistas veteranas y de bastante nivel, internacionales y con bastante experiencia.

"Llevamos bajas por cuestiones personales y nos vamos a enfrentar a un equipo que tiene su historia, creo que fueron dos años campeonas de liga y también de Copa, es un rival con mucho pedigrí, con jugadoras que conocen este deporte y que sobre todo saben competir. Va a ser difícil, aunque vamos con ilusión", comenta Andrés Sánchez, el técnico del Guada FSF.

"Aún nos estamos adaptando a la competición", reconoce el entrenador guadalcacileño, señalando que su equipo aún tiene la mentalidad de Segunda División y "nos tenemos que adaptar lo antes posible a Primera, es por el ritmo de competición", apuntando que a pesar del 1-7 contra el Torreblanca "el resultado fue engañoso, no fue un partido para ese resultado en absoluto. Se nos lesionó nuestra portera, la otra no estuvo acertada y no materializamos las ocasiones que tuvimos. No fue un partido para ganarlo, a lo mejor un 3-1, un 4-2 o incluso un empate, porque la primera parte fue muy buena", resaltó.