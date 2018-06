Un inicio con muy mal pie

Alemania arrancó la defensa del título mundial recibiendo un golpe al mentón, al caer ante México y dando signos de alarma.

Un gol de Hirving Lozano en el minuto 35 le valió a México para celebrar la primera victoria de su historia ante Alemania en un partido oficial.

Tres años, 11 meses y tres días después de proclamarse campeona en Brasil 2014, Alemania reaparecía en un Mundial con el cartel de favorita. Pero demostró ante México que tiene que mejorar una barbaridad -sobre todo en defensa- si quiere convertirse en el primer equipo que conquista dos Mundiales consecutivos desde el Brasil de Pelé. Y es que México encontró todos los puntos débiles de la Mannschaft.

La selección azteca tenía muy claro su plan. Esperar agazapada en su campo, con Chicharito en punta y una línea de tres en su espalda formada por Lozano, Carlos Vela y Layún. Un dolor de cabeza para Alemania.

Joachim Löw puso un once titular con ocho jugadores que se habían consagrado campeones hace cuatro años en el Maracaná. Su primera ocasión, en el minuto 33, llegó por medio de un novato en la Copa del mundo: Timo Werner, delantero bajito y molesto, que disparó cruzado ante Ochoa.

A partir de ahí, México se adueñó del partido. Quizá no de la pelota, pero es que la posesión de Alemania fue más bien estéril ante una zaga rival bien colocada.

Héctor Moreno y Layún probaron a Neuer desde lejos, pero al portero del Bayern no le tembló el pulso en su primer partido oficial desde septiembre. Todo lo contrario que a Boateng, inseguro en todo momento y al que le pitaron una falta por sacar mal de banda. Su compañero en la zaga, Hummels, tampoco tuvo su mejor día y perdió varios balones en la salida que no acabaron en gol porque Chicharito no quiso.

Tras lamentar otra gran ocasión -Layún no llegó por centímetros a un gran pase de Vela para quedarse solo ante Neuer-, llegó el gol. Chicharito recibió en el centro del campo, tocó de cara y se desmarcó. Cuando volvió a tener el balón ya se escuchaban tambores de guerra en las gradas, en las que México ganó por goleada.

El delantero del West Ham vio a Lozano en el costado izquierdo y le cedió la pelota. La joven perla de PSV Eindhoven regateó a Özil -¡Tan descolocada estaba la campeona!- y batió a Neuer con un derechazo. Un premio más que justo.

Todavía estaban celebrando los hinchas mexicanos cuando casi se quedan sin aliento. Kroos disparó magistralmente una falta a la escuadra y sólo el vuelo de Ochoa y el larguero evitaron el empate.

Alemania reaccionó tras el descanso, pero siguió descuidando la defensa y Chicharito y Vela malgastaron una ocasión.

Pasaban los minutos y le seguía costando a Alemania. Acumuló muchos hombres en terreno mexicano, pero las ocasiones brillaban por su ausencia. Kimmich lo intentó con una especie de chilena en el minuto 65, Draxler tampoco tuvo fortuna poco después y Werner mandó un balón a las nubes con un remate casi en el área pequeña.

Disparos desde lejos. Un córner, otro más. Otro disparo. Alemania se convirtió en un martillo y Löw echó el resto en el minuto 79 al dar entrada a Mario Gómez por Plattenhardt.

Alemania no desistió. Gómez tuvo un remate de cabeza y Brandt rozó el poste. Pero ninguno pudo cambiar el signo del encuentro.