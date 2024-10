El Jerez Industrial no pasa del empate en un choque duro y polémico (1-1)

El Jerez Industrial no ha podido pasar del empate a uno en un encuentro duro, marcado por el viento y polémico ante el Taraguilla en el campo Hermanos García Mota San Roque, un escenario de césped artificial y de reducidas dimensiones. Los blanquiazules no lo tuvieron fácil y realizaron un gran despliegue físico para sumar un punto contra un rival contundente, que en algunas ocasiones se empleó con dureza. De hecho, hasta tres futbolistas industrialistas tuvieron que abandonar el campo lesionados, Juanlu, López y Selu.

Los locales se adelantaron en el marcador al cuarto de hora a la salida de un córner. El guardameta Carlos Portela intentó interceptar el balón en el aire, pero no pudo y tampoco López, que ya lo sacó después de entrar. 1-0. Golpe duro para un cuadro industrialista al que le costaba adaptarse al campo.

Poco a poco, los blanquiazules lo intentaban y en una contra Josema realizó un buen recorte dentro del área, pero la defensa sacó el balón. Luego, un pase de Selu Olmo Albertito lo mandó alto con todo a favor. El crono volaba y justo antes del descanso, los visitantes reclamaron dos veces penalti en la misma jugada. Manu Rojas cae en el área y los de Bruno reclaman pena máxima que el árbitro no concede y en el intento de despeje tras la caída del industrialista, un defensa toca el balón con la mano. Alejandro Ramírez Barberá no quiso saber nada. Jon Eric también tuvo una opción clara en una falta lanzada por Iván Olmo.

Tras el descanso, el Jerez Industrial dio un paso al frente y apretó. El gol era cuestión de tiempo y no tardó en llegar. Iván Olmo puso las tablas en el 51'. El Taraguilla no se deja ver en ataque, pero se defendía fuerte y con contundencia ante un Alejandro Ramírez que no cortaba el juego duro. Y para cerrar la tarde, más polémica. Dani Herrera anotó de cabeza sobre la campaña y el colegiado anuló la diana por fuera de juego del ariete ante las protestas de los blanquiazules, que no entendieron la decisión.

Con este punto, el Jerez Industrial suma 14 unidades y sigue segundo, aunque tendrá que esperar al resultado del Rota en su partido de este domingo ante el Bázan para saber si finaliza en esa posición al término de esta séptima jornada. Los verderones tienen 13 puntos.