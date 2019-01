ERC anuncia que bloqueará la tramitación de los Presupuestos del Estado de 2019

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha denunciado que "no ha habido movimientos" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en el sentido que piden los republicanos, por lo que "hay un porcentaje muy alto de posibilidades" de que presenten "una enmienda a la totalidad" a los Presupuestos Generales del Estado.

Vilalta ha advertido de que el no de ERC a los Presupuestos se mantendrá si no hay "movimientos" políticos "en materia de autodeterminación y de cese de la represión contra el independentismo", puesto que "esto no va de negociar partidas ni inversiones". "Esto no va de partidas concretas", ha insistido Vilalta, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la comisión permanente de ERC.

Según Vilalta, "se requiere una respuesta política para hacer posible el ejercicio de la autodeterminación en Cataluña y para que cese la represión contra el independentismo y haya movimientos concretos en ambas cuestiones".

Ha corroborado, en este sentido, que la posición de las juventudes del partido, JERC-Jovent Republicà, que defiende el no a los presupuestos, "va en la misma línea de lo que considera ERC", si bien el partido aún no ha tomado una decisión definitiva, que tendrá que llegar "en los próximos días".

Inversiones en Cataluña

Sobre las inversiones previstas en los presupuestos -2.051,38 millones de euros para Cataluña, un 16,8% del total, que el Gobierno eleva por encima del 18% si se suman otros 200 millones de euros, en cumplimiento del acuerdo de Hacienda con la Generalitat del pasado 25 de septiembre-, ha destacado que "generalmente no se cumplen las partidas destinadas a Cataluña, nunca se llegan a ejecutar del todo".

Según la portavoz de ERC, "esta realidad" refuerza la consideración de que "a nosotros no nos encontrarán negociando partidas, quien quiera presionar a ERC con esto no se va a salir con la suya, queremos respuestas políticas". Vilalta ha asegurado que hasta ahora "no ha habido movimientos" por parte del Gobierno de Sánchez en el sentido que pide ERC, lo que induce a pensar, ha dicho, que "hay un porcentaje muy alto de posibilidades de que presentemos una enmienda a la totalidad".

La postura del PDeCAT

Sobre la postura que pueda adoptar el PDeCAT, ha explicado que a Esquerra le gustaría que "haya una posición común, por lo que trabajaremos para que sea así", y ha matizado que aunque es a los partidos a los que compete adoptar la decisión, no hay diferencias de criterio con el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

"Hay más consenso de lo que puede parecer, y trabajamos para conseguir la unidad de acción", ha subrayado la portavoz republicana, antes de señalar que no hay novedades con respecto a la negociación de los presupuestos de la Generalitat para 2019, y que prosiguen las negociaciones con los comunes.