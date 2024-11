The Macallan presenta un nuevo whisky inspirado en Jerez y sus tradiciones navideñas

The Macallan 'A Night on Earth in Jerez'.

El final del año es un motivo de celebración al que The Macallan se une con la presentación de un nuevo whisky, el tercero de la exclusiva colección ‘A Night on Earth’, que dedica en esta ocasión a la ciudad de Jerez. ‘A Night on Earth in Jerez’, una edición limitada del que únicamente saldrán a la venta en España 668 botellas y cuyo lanzamiento coincide además con el 200 aniversario de la casa escocesa, rinde tributo a la especial relación forjada entre The Macallan y Jerez, cuna de las 'Sherry Casks', las botas envinadas con vinos jerezanos que imprimen al whisky todo su carácter.

Las Bodegas Valdespino en Jerez, del Grupo Estévez, sirvieron de escenario para la presentación de esta tercera entrega de la serie ‘A Night on Earth’, acto que recreó la celebración de la Nochevieja en Jerez, una noche llena de significado. Un momento para reflexionar sobre el pasado y brindar por el futuro de la alianza estratégica entre The Macallan y el grupo bodeguero jerezano, que se plasma en este whisky inspirado por Jerez y sus tradiciones navideñas.

Una expresión única que celebra la estrecha relación entre la destilería escocesa y Jerez, reforzada en los últimos tiempos con importantes inversiones en la ciudad, donde The Macallan tiene en proyecto la construcción de un complejo para el envinado de botas y un centro de visitas en el que mostrará el origen de la madera, de las barricas maduradas con los vinos de Jerez en las que se completa el proceso de elaboración de sus Single Malt.

Nicola Riske, Brand Ambassador de The Macallan en Europa, durante la presentación del nuevo whisky. / Estamos Grabando

La influencia del ‘Sherry Cask’

La esencia de 'A Night on Earth in Jerez' reside en el profundo respeto que The Macallan siente por los 'Sherry Casks', esas barricas con un pasado lleno de historia que otorgan a los whiskies de la marca sus distintivos toques de frutas secas, especias y madera.

En 'A Night on Earth in Jerez' se aprecia de estas frutas y especias redondeadas con la influencia del roble y el jerez, creando un whisky con gran cuerpo y complejidad. La costumbre española de comer 12 uvas en el cambio de año y los pestiños, dulce jerezano tradicional propio de estas fechas festivas, están presentes en este whisky a través de sus notas de uvas, anís y masa.

Este Single Malt presenta un perfil aromático que combina la suavidad de las frutas secas con las notas especiadas y dulces que solo el jerez puede aportar. En la cata, los expertos de la marca explicaron cómo el whisky captura no solo el espíritu del jerez, sino también la esencia de la región y su influencia sobre el sabor final.

Brindis durante la presentación de nuevo Single Malt de The Macallan dedicado a Jerez. / Estamos Grabando

Una noche mágica

La presentación reunió en Valdespino a clientes y medios de comunicación de España y otros países europeos como Italia, Portugal, Polonia y Suiza, también de Jerez, donde The Macallan está haciendo un importante esfuerzo para dar visibilidad a sus productos en los establecimientos más señeros.

Como parte del evento, los invitados disfrutaron de una cena maridada con vinos de Valdespino y una cata exclusiva del nuevo whisky, guiados por Nicola Riske y Andrea Senna, embajadores de la marca en el sur de Europa y España, arropados por otros responsables de The Macallan.

Responsables de The Macallan, en otro momento de la presentación. / Estamos Grabando

La noche continuó con un espectáculo flamenco mientras los asistentes disfrutaban de las combinaciones elaboradas por Raúl Ortega Cocteleros, otro guiño a la conexión entre Escocia y Jerez, la fusión entre la tradición de la destilería escocesa y la rica cultura del vino de Jerez.

Con el lanzamiento de ‘A Night on Earth in Jerez’, The Macallan muestra su pasión por el whisky, a través del que la casa escocesa honra los lugares y las tradiciones que hacen posible su creación.

Espectáculo flamenco que puso el broche a la gala de presentación en Bodegas Valdespino. / Estamos Grabando

Más inspiración jerezana

Para el lanzamiento de este Single Malt, The Macallan ha colaborado con la artista jerezana María Melero, que se ha inspirado en sus recuerdos y en las tradiciones de la Nochevieja jerezana para diseñar el packaging del producto.

La caja en la que se presenta ‘A Night on Earth in Jerez’ recrea un paisaje nocturno de viñedo rodeado de rosales bajo un cielo rojo con la luna y una estrella fugaz. Las rosas también están presentes en la etiqueta de la botella, mientras que el interior de la caja está decorado con los típicos azulejos andaluces en representación del hogar.

Botas de Valdespino junto a uno de los cócteles de The Macallan y jerez servidos durante la presentación. / Estamos Grabando

The Macallan y Valdespino

La conexión entre The Macallan y Jerez va más allá de este lanzamiento. En 2023, la destilería escocesa adquirió una participación del 50% del Grupo Estévez, propietario de la emblemática Valdespino, una de las marcas más antiguas y respetadas de Jerez. Esta alianza, que refuerza aún más el compromiso de The Macallan con el 'Sherry Cask', permitirá seguir explorando nuevas formas de maduración de las botas que respeten tanto la tradición como la innovación, creando whiskies que mantengan su calidad y exclusividad.

Junto a esta alianza estratégica, la presencia de la destilería escocesa en Jerez se ha visto reforzada con otros acuerdos de compra o participación en las tonelerías jerezanas Vasyma y Tevasa, proveedores de 'Sherry Cask' con los que The Macallan mantiene una estrecha relación desde hace años.