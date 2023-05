Esteban González Pons, el 'concejal 29' del PP de Jerez

Esteban González Pons, eurodiputado y vicesecretario del PP nacional, ha mostrado este martes su total apoyo a la candidata popular a la Alcaldía de Jerez, María José García-Pelayo, que encara ya la recta final hacia las elecciones del 28 de mayo.

"Jerez es la única ciudad que padece un doble sanchismo. Sanchismo en Jerez y en Madrid, y tiene que librarse de él, por lo que necesita un doble esfuerzo electoral el próximo domingo. Hago un llamamiento a todos aquellos ciudadanos que todavía piensan en votar al partido Ciudadanos, que representan un 1,5%, y cuyos votos no se van a ver traducidos en ningún concejal. Les hago un llamamiento para que colaboren a liberar a Jerez de su doble sanchismo votando al PP", ha declarado González Pons.

El eurodiputado también ha hecho un llamamiento a "todos aquellos que quieran un cambio para que voten al PP, incluso a aquellos que votaron al PSOE pero que no comparten la política de este gobierno sanchista, capaz de pactar con Bildu y Esquerra Republicana".

González Pons ha visitado Jerez el mismo día que lo hace el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha recriminado la falta de inversión en la ciudad: "El año pasado los jerezanos y jerezanas pagaron más impuestos de toda la historia y recibieron menos inversión pública de toda la historia. Pero Pedro Sánchez desgraciadamente no vendrá ni hablar de desempleo ni vendrá a pedir disculpas por no haber invertido en Jerez. Pedro Sánchez va a venir a Jerez a utilizar esta ciudad como telón de fondo para su campaña nacional. Los jerezanos hoy son fondo de fotografía para el guapo de Pedro Sánchez. Sólo van a parecer por detrás, aplaudiendo su campaña de ofertones, prometiendo cosas que jamás cumplirá".

"Hay que desanchizar la política española, apartar las mentiras de la política española y a los políticos mentirosos devolverlos a sus casas", ha remarcado el popular. González Pons ha subrayado que ha tenido ocasión de reunirse con el equipo jerezano y ha avanzado que uno de los temas a tratar ha sido la seguridad. "Nuestra candidata me ha trasladado su interés y compromiso con Policía, Guardia Civil, agentes de aduanas y agentes de prisiones para conseguir la equiparación salarial", ha señalado el vicesecretario del PP nacional, añadiendo que "le he garantizado que el PP defiende esa equiparación a nivel nacional, pero ella me ha insistido en que no le basta sólo que la defendamos, que ella misma va a venir a Madrid a insistirnos de que esa equiparación hay que hacerse".

El segundo de los temas tratados entre González Pons con la candidatura jerezana ha sido el centro histórico de Jerez, "del abandono en el que se encuentra y de la falta de ayudas europeas y me he comprometido a ser un concejal más para en Bruselas trabajar, junto al Ayuntamiento de Jerez con María José como alcaldesa, para conseguir los fondos europeos que sean necesarios".

"Pedro Sánchez vendrá hoy a hacerse fotos, yo vengo a hacer fotos. Él viene a hacerse selfies, yo vengo a hacer fotos del trabajo que queda por hacer en Jerez y de los deberes que me llevo como miembro del Parlamento europeo, porque nosotros venimos a trabajar. El PP apuesta por Jerez", ha concluido González Pons.

Por su parte, García-Pelayo ha reconocido que la visita del presidente del Gobierno de España le ha producido una sensación "agridulce". "Pedro Sánchez ha venido por los pelos a Jerez y esperamos los anuncios que va a hacer para nuestra ciudad. Esperamos que traiga cosas buenas a Jerez y que de una vez por todas, aunque sea en el tiempo de descuento, cumpla con Jerez", ha subrayado la candidata popular.

Pelayo ha lamentado que Jerez sea la cuarta ciudad de España con mayor tasa de paro, después de La Línea, Ceuta y Linares. "Es un triste récord que pone en evidencia el fracaso de las políticas sanchistas. Después de estos ocho años de sanchismo en nuestra ciudad, el Gobierno de Pedro Sánchez ha brillado por su ausencia en materia de inversiones, así que lamento que no se haya empezado a comprometer con esta ciudad mucho tiempo antes", ha criticado la candidata jerezana.

García-Pelayo ha lamentado "el silencio" de la alcaldesa socialista, Mamen Sánchez, ante la falta de inversiones, remarcando que "la obligación de una alcaldesa es ser peleona, gobierne quien gobierne en la Junta de Andalucía o en España. Y pelear no significa confrontar, se puede pelear tendiendo la mano. es la fórmula más eficaz y así se consiguen las cosas. Como no se consiguen es guardando silencio, siendo sumiso. Y hemos visto estos últimos años a una alcaldesa en Jerez que ha callado, que no ha exigido, que ha guardado silencio".

El próximo 28 de mayo los populares remarcan que es "una oportunidad única de poner fin al sanchismo. En nuestra ciudad sólo tenemos dos opciones. Una que es el gobierno del PSOE con seis partidos políticos, porque tendrían que gobernar seis partidos. Y la segunda opción, el equipo del Partido Popular, hombres y mujeres ilusionados por Jerez, que tienen ganas de cambiar la ciudad, de ser útiles, de trabajar para que esta ciudad tenga lo que merece".