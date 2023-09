Expulsado del pleno de Madrid un concejal del PSOE tras dar al alcalde Almeida varias palmadas en la cara

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid Daniel Viondi ha sido expulsado del pleno municipal tras dar varias palmadas en la cara al alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida (PP), y luego recibir tres llamadas al orden mientras intentaba hablar sin tener la palabra.

El presidente del pleno del Ayuntamiento de Madrid, Borja Fanjul (PP), ha pedido a Viondi que abandone el hemiciclo durante el debate de una iniciativa para renombrar el Antiguo Canódromo de Carabanchel en honor a la futbolista Jennifer Hermoso.

Cuando Viondi ha bajado del atril tras su segundo turno de palabra en el debate de esta proposición, se ha acercado al asiento del alcalde y le ha dado varias palmadas en la cara, lo que ha llevado a Almeida a reprochar airadamente el gesto y a exigir a la portavoz socialista, Reyes Maroto, que tome medidas en el asunto, recordando que Viondi ya "amenazó" a un diputado en la Asamblea de Madrid.

Al terminar su intervención, Viondi ha querido entregarle a Almeida una declaración institucional que aprobó el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, y ha sido tras acercarle el papel a su mesa cuando le ha palmeado la cara en varias ocasiones al regidor.

Acto seguido, después del reproche generalizado de la bancada del PP, Almeida ha tomado la palabra: "Se ha producido un hecho que nunca se había producido en este pleno, y es que le tocara un concejal a otro en tono amenazante como me ha tocado el señor Viondi la cara tres veces. Y sobre todo, el señor Viondi ya amenazó a un diputado en la Asamblea de Madrid con que le iba a arrancar la cabeza", ha exclamado, visiblemente enfadado.

"Es usted un violento en los plenos, señor Viondi, y no se lo voy a permitir. No me vuelva a tocar jamás la cara. Jamás. Y señora (Reyes) Maroto, espero que tome medidas, porque jamás se puede tocar como ha hecho él tres veces en la cara", ha añadido, antes de bajar el micrófono con brusquedad.

Viondi, ya en su escaño, ha seguido hablando sin estar en el uso de la palabra y con el micrófono apagado, por lo que ha sido interpelado por el presidente del pleno en varias ocasiones. Le ha llamado al orden tres veces hasta que le ha solicitado que abandone el salón de plenos.

"¿A quién tengo que pedir para que el señor Viondi salga del salón de plenos? Ruego a los servicios de la cámara que saquen al señor Viondi, y si hace falta que llamen a la Policía Municipal, que lo hagan", ha repetido Fanjul hasta que Viondi ha salido del pleno. El concejal y Maroto piden disculpas

Minutos después, Viondi se ha disculpado con el regidor y ha calificado como "error" lo ocurrido.

"Pido disculpas al señor Almeida por lo sucedido al final de mi intervención, al entregarle un documento y el intercambio verbal entre ambos. Ya se las he transmitido a través del señor Carabante al no poder hacerlo directamente. Ha sido un error que lamento mucho", ha escrito en la red social X, antes Twitter, sobre lo sucedido.

La portavoz del PSOE, Reyes Maroto, también se ha sumado a las disculpas, en su caso durante el pleno, donde ha tomado la palabra para pedir perdón "en nombre del Grupo Municipal Socialista". "No podemos estar más de acuerdo con el máximo respeto a esta cámara y con el respeto a la palabra de los concejales de esta corporación municipal", ha incidido.