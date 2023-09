Feijóo reta a Sánchez a decir sí o no a amnistía y referéndum al perder su investidura

El previsible rechazo convirtió la tercera sesión del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, en la que se produjo la segunda y definitiva votación, en un nuevo alegato del líder del PP contra la concesión de una amnistía a los condenados y acusados de delinquir a lo largo del procés y a la convocatoria de un referéndum para consultar sobre la independencia de Cataluña y, sobre todo, en un reto a Sánchez para que dijese si aceptará ese precio a cambio de los votos de Junts y de ERC.

El resultado de la votación se demoró varios minutos porque durante el llamamiento a los diputados Eduard Pujol, de Junts, votó sí y luego rectificó y dijo no. Pese que el resultado era el mismo, que Feijóo no lograba ser investido, la Mesa discutió más de diez minutos hasta que se oficializó, a las 14:18: 172 votos a favor frente a 177 negativos y uno nulo, el del error.

En un tono duro hacia Sánchez, al que acusó de mentir al electorado, conminó al presidente del Gobierno en funciones que dijese sí o no tanto a la amnistía y como al referéndum que los dos partidos separatistas catalanes le han exigido en una resolución en el Parlamento de Cataluña para apoyar una futura investidura del actual jefe del Ejecutivo.

Núñez Feijóo, consciente de la derrota que se produciría en pocos minutos, señaló que a partir de ahora quedan "dos salidas que no serán honrosas: Gobierno de la mentira o repetición electoral".

El líder del PP acusó al PSOE de haber cometido un "engaño clamoroso a los electores". "O han mentido los partidos independentistas, o ha mentido o mentirá el PSOE".

Frente al silencio de Sánchez, que tampoco intervino en esta tercera sesión del debate, Feijóo le conminó: "¿Referéndum sí o no? Yo digo no. ¿Y usted señor Sánchez?". Al tiempo que le interrogaba le recordó al presidente en funciones que negarse a una amnistía y a la autodeterminación "es a lo que se comprometió". "Suba usted y no se esconda. Aquí y ahora. Hable claro, sin comunicados a las ocho de la tarde lleno de tantos eufemismos", volvió a retarle.

A los diputados socialistas les pidió "que no sean tránsfugas de sus votantes, tránsfugas de sus principios, tránsfugas de la Transición española. No sean tránsfugas de una España de ciudadanos libres e iguales", como respuesta a quienes considera que la petición de voto en conciencia entre los diputados que dicen en privado que no comparten la estrategia es una llamada al transfuguismo.

Por contra, despejó cualquier duda de que el PP sí preste abstenciones para asegurar que Sánchez sí sale investido. una vez que se lo encargue el Rey, sin tener que ceder a las exigencias de los independentistas. "Advierto de que no vamos a admitir que ustedes nos pidan a nosotros lo que ustedes le niegan al partido que ha quedado primero en las elecciones", afirmó acallando las voces de un sector duro del PP que especula con esa posibilidad. De hecho, la ex presidenta del PP de Madrid y de esa misma comunidad autónoma, Esperanza Aguirre, lo ha pedido de forma pública.

Porque Feijóo no quiere que Sánchez se zafe de las consecuencias de mantener su idea de formar una alternativa que necesita a todos los grupos que han votado en contra de un Gobierno del PP. "Si es su voluntad seguir adelante con esta degradación será su responsabilidad o su irresponsabilidad", le dijo a Sánchez, que podía intervenir –como cualquier miembro del Gobierno–, pero mantuvo su decisión de no participar en absoluto salvo para votar.

Alternativamente le retó a no consumar el engaño y pedir "el consentimiento" de los españoles para conceder una amnistía y el derecho a la autodeterminación. "Si quieren hacerlo lógrenlo en las urnas con tranquilidad y con transparencia", emplazó a los socialistas.

"Con esa tranquilidad y con esa transparencia" dijo Feijóo que se mantendrá en sus posiciones aunque fuese a perder la votación, como ocurrió por segunda vez. "Llámenlo fracaso. No existe ningún éxito posible en el engaño", les dijo mientras proclaman que, frente a "las imposiciones" de las minorías, él y el PP mantendrían en la "seguridad y la esperanza de que va a defender los mismos valores".

Utilización de la Corona

La réplica del grupo socialista estuvo a cargo, como el pasado martes, del diputado por Valladolid Óscar Puente, quien acusó a Feijóo, de "usar" al Rey, al Parlamento y al Gobierno para ir a una investidura con el objetivo de "coronarse como líder de la oposición" y para "reforzarse ante los suyos".

Puente criticó al candidato del PP por su "nulo" respeto a las instituciones, al tratar de ser presidente del Gobierno pese a no tener los apoyos suficientes. Puente, incluso, acusó a Feijóo de "utilizar a la Corona para coronarse como líder de su partido", y de "utilizar al Parlamento no para intentar ser investido presidente, sino para reforzarse ante los suyos".

También le afeó el socialista que Feijóo haya "exigido" que el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones que "participe de esta farsa" de investidura para que así "tuviera su bautismo completo como líder de la oposición".

"El Rey, el Parlamento y el presidente del Gobierno tenían que ponerse a su servicio para que alcanzase su objetivo personal", recalcó. "No hay símbolo ni institución de nuestra democracia", dijo Puente que Feijóo "no haya estado dispuesto a utilizar, manosear o socavar" para un "simulacro de investidura".

Y fue más acusándole: "Un hombre de Estado no pisotea los símbolos del Estado". Porque, a su juicio, lo que debía de haber hecho Feijóo es "aprender algo" de Sánchez "de una vez por todas".

Su tesis es que, si Feijóo quería reafirmarse, lo que debió haber hecho es "convocar un Congreso del PP o unas primarias para fortalecer su liderazgo interno" y que los militantes puedan decidir entre él "Ayuso, Aznar o quien sea".

Para terminar, Puente ironinó con la campaña electoral del PP para el 23-J: "Feijóo, se acabó lo se daba, el final del verano azul llegó y usted partirá", afirmó con sorna.