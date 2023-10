Felipe González reprocha a Pedro Sánchez que acceda a una amnistía por "interés personal"

El expresidente del Gobierno Felipe González volvió a cargar este martes contra la posible aprobación de una ley de amnistía a los implicados en el procès al señalar que supondría estropear la convivencia entre los ciudadanos para las próximas generaciones y la ruptura de la igualdad entre españoles.

González se ha mostrado convencido de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no la aprobaría de no necesitar los votos de Junts para seguir en La Moncloa, al tiempo que habló de "interés personal".

En una entrevista en Antena 3, Felipe González ha respondido al también expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que en la víspera se mostró abiertamente favor de la amnistía, defendió su encaje en el ordenamiento jurídico y justificó que Sánchez solo se había mostrado en contra del tipo de amnistía propuesto por los independentistas.

Así, González ha indicado que no entendió "nada" de lo que dijo Zapatero, que fue entrevistado en Onda Cero la víspera, a pesar de que le escuchó con atención. También recordó González que igual que estuvo a favor de los indultos a los encausados del procès, ahora está en contra de la amnistía porque lo primero fue rebajar la pena y lo segundo significa el olvido y reconocer que los independentistas "tenían razón y el Estado no". Enfatizó que los independentistas no piden que se les perdone, sino que se reconozca que ellos hicieron "lo correcto y el Estado era represivo".

Además, el ex presidente ha recordado que el PSOE se oponía a la amnistía incluso el día después de las elecciones del 23 de julio. En esa línea ha recordado que, en ese momento, el líder del PSC, Salvador Illa, rechazó tanto la amnistía como la autodeterminación.

En la misma línea ha advertido del problema que puede generar la concesión de una amnistía al delito de "malversación" por razones políticas. Si esto ocurre también tendría que extenderse a otros casos donde se haya producido este mismo delito. Por tanto, ha insistido que esta medida supondría la "ruptura de la igualdad" entre los ciudadanos, así como una quiebra de la convivencia.

Además, ante lo que el propio Sánchez denominó "cambios de opinión" respecto a su política en Cataluña González ha señalado: "Rectificar es de sabios y de necios hacerlo a diario".

Al ser cuestionado por sus propios cambios de opinión mientras estaba en el cargo del presidente del Gobierno, en concreto la posición sobre la entrada de España en la OTAN, González ha admitido que cambió de parecer pero ha dejado claro que no tomó una decisión "por interés personal".

Sobre la reunión que mantuvo Sánchez con los portavoces de Bildu en el Congreso para buscar su apoyo a la investidura, ha señalado que él no hubiera actuado así, lo que no significa "que descalifique" al que lo hace, ha apostillado.

Y sobre el encuentro entre la líder de Sumar, Yolanda Díaz, con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha tirado de ironía para calificarlo como "maravilloso" y de "aurora boreal".

"Yo voté al PSOE, por si algunos se olvidan"

Sobre las críticas que cuestionan que está ahora más cerca de las tesis del PP, entre otras cosas por mostrar abiertamente su rechazo a la amnistía, ha querido dejar claro que ha votado al PSOE en las últimas elecciones "por si algunos lo olvidan", ha apostillado.

Tras asegurar que "personalmente nunca votaría a un Gobierno del PP, el ex dirigente socialista ha opinado que la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo "ha cometido todos los errores y más, como por ejemplo querer los votos del PSOE y querer derogar el sanchismo".

A la pregunta de por qué habla ahora sabiendo el coste personal que esto supone, ha contestado: "Tengo una edad para no callarme, una edad en la que no aspiro a nada... a que los hijos de mis hijos no tengan un lío de convivencia".

"Lo único que quiero es que se preserve la convivencia", ha sentenciado, antes de recalcar que la políticas no se hacen unilateralmente para que duren.

Por otra parte, González ha abogado por que las listas electorales se abrieran para que los ciudadanos pusiéramos orden. "Sólo pediría listas semiabiertas" para elegir a los representantes de las Cortes.