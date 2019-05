Junqueras, a Sánchez: "Tenemos que hablar"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han protagonizado una breve charla este martes en el hemiciclo del Congreso de los Diputados, donde han coincidido en un par de ocasiones debido a que los diputados se levantan del escaño para votar en una urna colocada en la tribuna a los miembros de la Mesa.

"¿Cómo estás?", le ha preguntado Sánchez a Junqueras en la segunda ocasión en que el diputado en prisión preventiva por su papel en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña ha pasado por su lado. "Tenemos que hablar", le ha contestado Junqueras, según testigos presenciales de esa conversación, que no ha tenido más desarrollo.

Tras un apretón de manos, el presidente del Gobierno en funciones le habría respondido, según asegura el PP, "no te preocupes".

Ante los comentarios que algunos miembros del PP han publicado en redes sociales sobre el hecho de que esas palabras podrían comprometer al presidente del Gobierno, fuentes de la Moncloa han precisado que Sánchez respondió así porque Junqueras le había dicho que no le daba la mano para no comprometerle. A raíz de ello, el presidente le contestó, "No te preocupes", han precisado las fuentes.

Este breve intercambio de palabras ha tenido lugar cuando Junqueras, acompañado del diputado de ERC Gabriel Rufián, se han levantado de su asiento para felicitar a la nueva presidenta del Congreso, Mertixell Batet, tras salir elegida en segunda votación.

Antes de este momento, ya se había producido un primer saludo entre el líder de ERC y Sánchez, a iniciativa de Junqueras cuando éste regresaba precisamente de depositar su voto en la elección del presidente de la Cámara Baja.

Frío primer saludo

Ese primer contacto consistió en un frío apretón de manos sin que mediara conversación entre ellos. Junqueras, no obstante, sí permaneció unos segundos frente al escaño ocupado por el presidente hablando con los ministros de Exteriores, Josep Borrell, y Justicia, Dolores Delgado, sentados a continuación de Sánchez y de la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo.

A esta conversación se ha unido posteriormente el también diputado electo y en prisión preventiva Jordi Turull. También el diputado preso Jordi Sànchez se ha acercado a saludar al jefe del Ejecutivo en funciones.

Debido a que los diputados son llamados a votar por orden alfabético, Sánchez ha depositado sus votos justo delante o inmediatamente detrás de Sànchez y Turull, pero no ha llegado a mediar palabra con ellos.

Junqueras ha tenido oportunidad de conversar de modo más distendido dentro del hemiciclo con otros miembros del Gobierno, como con la ministra de Educación, Isabel Celaá, y la titular de Empleo, Magdalena Valerio.