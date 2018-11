Maroto asegura que el PP "pasa página" con la marcha de Cospedal

El vicesecretario general del PP, Javier Maroto, ha asegurado este jueves que el partido "pasa página" con la marcha de la ex secretaria general del PP Maria Dolores de Cospedal, que anunció ayer que deja el escaño en el Congreso de los Diputados tras aparecer en los audios del excomisario José Manuel Villarejo implicada en una supuesta trama de espionaje político.

"¿Si me parece adecuado espiar a un compañero? No, tajante", ha asegurado Maroto en declaraciones en Onda Cero, recogidas por Europa Press, haciendo referencia a las grabaciones publicadas por el diario 'Moncloa.com' que apuntan que Cospedal encargó investigar a Javier Arenas.

Según ha defendido, la decisión de Génova es "pasar página con todas las consecuencias", asumiendo que el caso de Cospedal no puede poner en entredicho los pilares del proyecto 'popular'.

Preguntado si la marcha de Cospedal responde a una exigencia de la dirección nacional, Maroto ha defendido que la decisión de Cospedal de dejar el escaño ha sido fruto de "su reflexión personal". "Ha confesado su equivocación y comparte los valores del PP", ha alegado.

El dirigente 'popular' ha defendido que el proyecto del PP liderado por Pablo Casado se basa en la "limpieza", "honestidad" y "transparencia", por lo que, a su juicio, en el caso que afecta a la ex número 'dos' del partido "no valen medias tintas" ni "mirar para otro lado".

"Además de palabras tiene que haber hechos, la honestidad y limpieza no es una opción para el PP de Casado sino una obligación", ha recalcado Maroto, diciendo que actitudes contrarias a estos valores "no caben" dentro del partido. COSPEDAL NO HA INFORMADO AL PP DE MÁS REUNIONES

Con respecto a la posibilidad de que salieran más grabaciones de Cospedal con Villarejo, Maroto ha explicado que en la reunión que mantuvo Cospedal con la dirección del partido ella no ha informado de que mantuviera más encuentros con el excomisario.

"No ha trasladado que existan más reuniones", ha zanjado Maroto, asegurando que Cospedal ya ha explicado el alcance de las reuniones con Villarejo.

Sobre si los pilares que ahora defiende el PP no eran los que representaban al partido en la etapa de Mariano Rajoy, el dirigente 'popular' ha admitido que los votantes han penalizado la reacción del PP ante casos de corrupción, de ahí que la nueva dirección haya decidido actuar.

"También lo dije en mi etapa anterior: la importancia de la contundencia, la firmeza y reaccionar a tiempo. Creo que eso, que son palabras, se conforman en los hechos", ha subrayado. PIDE A SÁNCHEZ "TOMAR NOTA"

Al tiempo, ha pedido que el resto de partidos "tomen nota" de la marcha de Cospedal y ha puesto el foco sobre la ministra de Justicia, Dolores Delgado, también salpicada por los audios de Villarejo.

"Sánchez tiene un problema muy gordo, que es Delgado. Lo que pregono para mi partido lo quiero para España", ha apostillado el vicesecretario general del PP, que ha hablado de un presidente "manchado" por el caso de la titular de Justicia.