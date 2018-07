Puigdemont: "No voy a estar 20 años sin pisar suelo catalán"

El ex presidente catalán Carles Puigdemont anunció este su inmediata vuelta a la arena política y advirtió al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que debe corresponder al nacionalismo catalán si quiere su apoyo en el Congreso.

En una comparecencia en Berlín para poner punto final a cuatro meses de proceso judicial en Alemania -cerrado por la retirada de su orden de extradición-, Puigdemont se reafirmó en sus posiciones y se mostró dispuesto a reemprender su actividad política desde Bruselas, aunque "marcado" por esta etapa.

Más información Puigdemont, 268 días sin dormir en casa

"El señor (Pedro) Sánchez ha tenido los votos de nuestro grupo parlamentario para ser elegido, y lo que es normal es que alguien que reciba los votos, corresponda. Mientras eso sea así no veo ningún problema para cambiar el sentido de la intención de voto", aseguró.

Puigdemont respondió así, en términos generales, al ser interrogado sobre la posición del PDeCAT en las votaciones de esta semana sobre RTVE en el Congreso, pero rehuyó avanzar la postura del partido en esta cuestión concreta alegando que él no tiene "responsabilidad" en lo que hace el grupo parlamentario y que desconoce los detalles.

El líder soberanista apreció que con el nuevo Gobierno español se ha producido un "cambio de estilo, de clima y de lenguaje" y puso como ejemplo la entrevista que mantuvieron Sánchez y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que se produjo de "manera respetuosa".

No obstante, afirmó que "ahora tiene que venir el tiempo, no de los gestos, sino de los hechos", para agregar que el bloque soberanista "siempre" estará dispuesto al "diálogo" de "lo esencial", un "proyecto político para Cataluña", una visión de cómo "pueda continuar Cataluña dentro de España".

Aquí calificó de "absurdo" que en el pasado el Estado español se haya reunido con "terroristas de ETA", pero tenga reparos en dialogar con el "movimiento independentista catalán", al que calificó de "democrático" y "absolutamente europeísta"."No se entendería que después de todo en las conversaciones políticas no se hablara de la relación entre Cataluña y España", aclaró Puigdemont, quien defendió que se respete "la voluntad de que decida un pueblo sobre su futuro y su destino".

El líder soberanista evitó trazar líneas rojas de cara a una posible negociación con Madrid asegurando que el no tiene que hacer "ofertas mínimas o máximas" y subrayó que si el Gobierno español apuesta por un referéndum en Cataluña, tendría su "apoyo". En este sentido, reiteró su apuesta por una consulta a la escocesa, un "buen modelo", y reconoció que "igual que en una Cataluña autonómica había gente que quería la independencia, en una Cataluña independiente habría quienes no querrían" ese estatus político.

Como condición para volver a la "normalidad interrumpida" por el artículo 155, prosiguió Puigdemont, pasa por que los políticos soberanistas que se encuentran "en el exilio o en la cárcel" vuelvan a sus puestos, eso sería "una parte del principio de la solución".

Puigdemont explicó que el sábado regresará a Bruselas, donde retomará en breve su actividad al frente del denominado Consejo de la República y desde donde empezará a coordinarse con los otros dos políticos al frente de la Crida Nacional por la República, Torra y el diputado de JxCat encarcelado Jordi Sànchez. "Tengo la voluntad de continuar el mandato de la gente", afirmó el líder soberanista, que pidió "máxima unidad" al movimiento independentista.

El ex presidente aprovechó además para criticar la actuación del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, quien dictó la orden de extradición en su contra. "Es un poco paradójico y contradictorio que el juez diga que yo estoy suspendido como diputado y que a la vez no quiera perseguirme con una euroorden. Dice que estoy suspendido (como diputado), pero que sin embargo puedo votar a través de un sustituto, aunque luego decide que no puedo cobrar", señaló. Además, consideró que la acusación por malversación de fondos públicos "no se sostiene" y argumentó que, de haber sido extraditado por ese cargo, podría haber seguido con su actividad política en Cataluña.