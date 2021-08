Llega a Dubái el segundo avión español con 110 pasajeros evacuados desde Kabul

El segundo avión fletado por España para la evacuación desde Kabul ha aterrizado poco después de las 11:00 en Dubái con los 110 afganos evacuados y llegará en las próximas horas a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), según ha informado el Ministerio de Defensa en su Twitter.

El avión, un A400M, despegó poco después de las 06:30 de Kabul con 110 afganos a bordo, entre ellos tres familias completas y numerosos niños. Una vez en Torrejón, serán acogidos en las instalaciones preparadas expresamente para ello, donde también se les realizará una prueba de Covid-19 y se procederá a su identificación.

Ya ha aterrizado el avión A400 del @EjercitoAire en Dubái procedente de Kabul. Ésta, con 110 personas, supone la segunda evacuación de Afganistán. Posteriormente, serán trasladados a Torrejón.Seguimos💪 pic.twitter.com/L2SY6jjkuz — Ministerio Defensa (@Defensagob) August 20, 2021

El despegue del A400M desde Kabul fue confirmado esta mañana en una comunicado conjunto los Ministerios de Defensa y Exteriores, tras lo que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, detalló en la cadena Ser que de este segundo grupo de 110 personas, está previsto que 50 permanezcan en España. Albares añadió además, que ya no queda en Kabul personal de la Embajada, más allá del dispositivo mínimo necesario para continuar con las labores de evacuación de los colaboradores.

Entre los pasajeros hay personal que ha colaborado con instituciones españolas, como la Aecid o Defensa, y también la capitana del equipo paraolímpico de baloncesto afgano, Nilofar Bayat.

El responsable de Exteriores ha asegurado que el Gobierno no va cejar en su empeño de localizar a las personas que han trabajado para las instituciones españolas pero ha reconocido que están teniendo dificultades para contactar con ellos. "No vamos a dejar a nadie atrás", ha asegurado.

Albares ha hecho también hincapié en que los evacuados son "todos" afganos, porque "ya no quedan españoles en Afganistán, excepto el Embajador y el personal de la Embajada".

Se trata de personas que han colaborado durante todos estos años con España, con el Ministerio de Defensa y con la Embajada. "Estoy especialmente feliz porque son tres familias completas y personal de la embajada", ha manifestado.

No obstante, Albares ha confirmado que el dispositivo no ha terminado y que está siendo "difícil" contactar con todas las personas, ya que algunas dejaron de trabajar para España hace años, otros no tienen teléfono móvil o correo electrónico y en otros casos no se ha conseguido contactar con ellos.

"España ha estado muchos años aquí. Estamos intentado contactar con todos los afganos que han colaborado con España. No vamos a cejar en el empeño. No es fácil localizarlos. La voluntad es seguir hasta el último momento", ha afirmado.

De acuerdo con las dificultades, ha admitido que es "imposible saber cuánto va a durar esta misión". "Hasta que lleguen todos y mientras sea posible y mientras sea posibles estaremos ahí. Es difícil estimar cuánto va a durar el proceso", ha manifestado.

A ese respecto ha reiterado que la situación es "muy difícil" en Kabul y ha solicitado "ayuda" a los medios de comunicación para comprender que hay detalles que no pueden dar, tales como cifras, donde está la gente situada, sus nombres, profesiones, etcétera. "No ayuda en este momento. Nuestra energía tiene que estar en cosas como las que estamos haciendo hoy. En estos momentos el trayecto hasta el aeropuerto es muy complicado", ha insistido.

Al mismo tiempo, ha añadido que cónsules de distintas Embajadas de varios países miembros de la UE ya han empezado a acudir a la base aérea de Torrejón de Ardoz, donde se está centralizando la llegada de refugiados afganos a Europa para recogerlos. "Todos los países están colaborando en ofrecer visados y en venir a buscar a su cuota", ha apuntado.

Desde Torrejón como puerta de entrada, donde los afganos estarán acogidos unos días, serán repartidos después a otros países europeos. No obstante, ha asegurado que España tiene "su cuota de solidaridad" y que aquí se quedarán "unos 50" afganos con estatus de refugiado que es lo que a un país de este tamaño "le corresponde". "No son cualquier afgano, son nuestros afganos", ha defendido.