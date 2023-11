Solidaridad, el sindicato de Vox, convoca una huelga general el 24 de noviembre

Solidaridad, el sindicato de Vox, ha convocado una huelga general para el próximo 24 de noviembre en contra de la ley de amnistía para los implicados en el procés y los demás pactos de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes para su nueva investidura como presidente del Gobierno.

El sindicato promovido por Vox ha registrado ya la convocatoria de huelga general para el 24N en la que anima a secundarla "frente a la desigualdad" y "frente a la traición", según ha avanzado en la red social X.

"¡Paremos España!", pide Solidaridad, que desde hace unos días está llevando a cabo una campaña de recogida de firmas en las redes y en los actos de Vox a favor de esta huelga general.

Ha buscado así el respaldo para poder convocar un paro general "ante la nueva traición del Gobierno de España, con la connivencia de la mayor parte de los medios de comunicación, los sindicatos corruptos, la patronal y el resto de los actores".

"No rendiremos las banderas de la justicia social y la unidad nacional", asegura el sindicato en su llamamiento "a todos los españoles, al resto de sindicatos y a toda la sociedad civil, para que, junto a nuestros más de 250 delegados sindicales y más de 500 secciones, se sumen a esta convocatoria".

Vox presentará este martes una querella en el Supremo contra Sánchez

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que su formación acudirá este martes al Tribunal Supremo para presentar una querella contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por la presunta comisión de tres supuestos delitos en relación con la ley de amnistía que ha pactado con Junts y que, como medida cautelar, solicitará al tribunal que "suspenda el debate de investidura".

Así lo ha señalado en una rueda de prensa en la sede nacional de Vox tras anunciar la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la convocatoria del debate de investidura para este miércoles y jueves.

Abascal no ha detallado los delitos que se achacarán al presidente, pero hace una semana sí mencionó un presunto delito de cohecho al impulsar la ley de amnistía a cambio de su investidura.

En todo caso, ha dejado claro que su partido "no va a parar" y piensa "seguir alentando y apoyando las manifestaciones frente a la sede del partido golpista", en referencia al PSOE. También ha insistido en que la Mesa del Congreso no debe dar vía libre a la ley de amnistía por ser "inconstitucional" y ha pedido al PP que use su mayoría en el Senado para impedir que sea tramitada en la Cámara Alta.