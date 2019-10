Torra afirma que el Rey ha contestado por carta a su petición sobre una reunión

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado que el Rey Felipe VI le ha respondido a la carta que le envió solicitándole una reunión y ha señalado que en la misma el monarca le explica que también ha reenviado esta misma misiva al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Torra lo ha dicho en una entrevista de TV3 este jueves, después de que el lunes se conociera la sentencia del juicio del 1-O, tras la que Torra solicitó en sendas cartas reunirse con el Rey y con Sánchez.

Preguntado por los contactos con Sánchez, ha respondido que no ha hablado con él desde que se conoció la sentencia, y que tiene su número de teléfono y que se han mandado mensajes cuando ha ocurrido algo excepcional, pero no con la sentencia: "Quien me tiene que mandar un 'whatsapp' es él diciendo que lamenta mucho esta sentencia".

Torra ha asegurado que no ha tenido contacto con Sánchez desde que se rompieron conversaciones cuando se propuso incorporar un relator: "Nosotros seguimos en esa mesa de diálogo", ha garantizado.

Ha destacado que ha enviado diversas cartas a Sánchez y que se ofrece a ir donde sea necesario para hablar, y ha acusado al PSOE de no tener ninguna propuesta para Cataluña, cuando cree que es el problema más grave para la estabilidad del Estado: "Sin escuchar a Cataluña no se puede gobernar España".

Torra ha dicho no prevé que se aplique el artículo 155 de la Constitución en Catalunya, pero también cree que los socialistas no tendrán "muchos escrúpulos" en no aplicarlo, y ha añadido que se niega a aceptar vivir sometido a presiones, amenazas e intimidaciones.