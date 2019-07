En directo: la segunda votación de investidura de Pedro Sánchez

El Congreso de los Diputados acoge la segunda y definitiva votación de la sesión de investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, al que le basta recabar de los demás grupos más síes que noes. El resultado es incierto habida cuenta del estado de las negociaciones que durante toda la jornada de ayer han llevado a cabo el PSOE y Unidas Podemos. La suma de los diputados de ambos, más el sí seguro del parlamentario del PRC, elevaría el nivel de apoyo a 166 votos a favor, a la espera de que se añadan otros.

Podría ser suficiente para Sánchez en una votación que comienza a las 14:25 tras una serie de intervenciones breves, tanto del candidato a la investidura como de los demás líderes de los grupos parlamentarios. El líder socialista habla durante 10 minutos y los demás, durante cinco, y no habrá debate entre ninguno de ellos.

Terminados los discursos, se producirá la votación con el mismo sistema que en la primera: un secretario de la Mesa del Congreso extraerá una bola numerada de un saco, y tras comprobar que ésta se corresponde con el nombre y apellidos de un diputado, le llamarán a él primero para votar y luego a todos los demás por orden alfabético. Quedan para el final los miembros del Gobierno en funciones y los integrantes de la Mesa.

El voto se hace por llamamiento, es decir, al oír su nombre, el diputado se pone de pie en el escaño y dice "sí", "no" o "abstención". La primera votación del martes pasado requería mayoría absoluta y Sánchez no la consiguió porque sus 124 "síes" se quedaron muy lejos de los "noes", que sumaron 170 votos. Como no lo logró, se ha activado la segunda votación de este jueves, 48 horas después como establece el reglamento del Congreso. Si Sánchez sale investido, la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, comunicará al rey el resultado.

Si no es el caso, el artículo 99 de la Constitución activa un periodo de dos meses para que haya otra candidatura con visos de obtener los apoyos suficientes. Esos dos meses acabarían el 23 de septiembre. En caso de llegar a esta fecha sin investidura, habrá otras elecciones generales el 10 de noviembre.