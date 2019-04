Casado escucha "comportamientos poco ejemplares" de la época de Fernández Díaz en Interior

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles, tras dejar fuera al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz de las listas del PP a las generales, que ha apostado por un "proyecto renovado" al elaborar las candidaturas, al tiempo que ha admitido que está "escuchando comportamientos poco ejemplares" de esa etapa en el Ministerio del Interior. Eso sí, ha subrayado que él confía en "lo que diga la Justicia".

En una entrevista en Onda en Onda Cero, Casado ha señalado que ha procurado hacer unas candidaturas que cumplieran con su promesa en el Congreso Nacional del PP del año pasado, "un partido que se renueva, que se ha regenerado y que al mismo tiempo está orgulloso" de lo que ha hecho en el pasado.

Al ser preguntado de nuevo expresamente por el hecho de que Fernández Díaz quede fuera de esas listas, Casado ha indicado que ha optado por los "perfiles que responden a lo que los españoles quieren ver en su papeleta: solvencia y renovación". En el caso del portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, que fue director general de la Policía, ha recordado que es senador por designación autonómica y, por tanto, "no concurre" ahora a las elecciones.

Preguntado otra vez por qué los cargos de Interior de la etapa de Fernández Díaz -dado que también se ha quedado fuera el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez- no van en las listas del PP, Casado ha reiterado que su proyecto es "un PP renovado" y que apuesta "por lo que los electores les piden". Además, ha asegurado que no ha recibido "ninguna" presión para que el ex ministro del Interior formara parte de alguna lista.

Ante las informaciones que se están publicando en los medios de comunicación sobre la etapa de Fernández Díaz y si eso guarda relación con el hecho de que él mismo ha dicho que no tienen cabida en el PP personas con comportamientos poco ejemplares, Casado ha respondido: "Yo confío en lo que diga la Justicia, pero es verdad que durante estas semanas estamos escuchando comportamientos poco ejemplares en el Ministerio del Interior o esas acusaciones". "Por tanto, cuando haya una sentencia podremos valorarlo", ha añadido después.

En este punto, ha recordado que cuando él era director de gabinete con Manuel Pizarro "se condenó a varios agentes del CNI y de las Fuerzas de Seguridad del Estado por espiarle después de la OPA de Endesa, mandados por el señor Rubalcaba", en alusión al exministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.

Por eso, Casado ha afirmado que cuando la izquierda habla de "espionaje" o de "casos de corrupción" a él le da "la risa". Tras señalar que el PSOE "no puede dar ninguna lección" al PP en estos asuntos y ha recalcado que él mismo prometió al llegar a la Presidencia del partido que sería "inflexible" ante cualquier "falta de ejemplaridad".

Después de que la ex ministra y ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, dejara su cargo tras conocerse su reunión con el ex comisario José Manuel Villarejo, Casado ha indicado que ella ya dio "todas las explicaciones", a diferencia de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que sigue en su puesto a pesar de conocer "posibles delitos de abuso a menores de jueces y fiscales" y tras "escuchar a Villarejo decir que había un sistema de extorsión" basado en la prostitución. A su entender, sigue en el Ministerio porque Pedro Sánchez "se oculta" detrás de sus ministros.

"En el PP se han exigido responsabilidades y hay personas que han asumido responsabilidades sin estar ni siquiera acusadas por la Justicia", ha apostillado, para añadir que Villarejo no hizo ningún trabajo para el Partido Popular porque "la señora Cospedal dijo que no se había hecho ningún trabajo".