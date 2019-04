-Comienza la campaña en Dos Hermanas, parece que le da suerte.

-Corríjame, pero siempre que hemos comenzado la campaña electoral en Dos Hermanas, hemos ganado. No yo, sino Felipe.

-¿En qué ha quedado la polémica por las listas del PSOE en Andalucía? ¿Está satisfecho?

-Sí, tener a la ministra de Hacienda de cabeza de lista por Sevilla, a Pepe Guirao por Almería y a Luis Planas, que es un gran ministro, por Córdoba demuestra el aporte del socialismo andaluz al Gobierno de España. El PSOE de Andalucía es muy importante para el socialismo español.

-Bueno, pues por eso es cuanto menos extraño que en Sevilla se enviase a María Jesús Montero al puesto undécimo.

-La sociedad española se juega mucho en estas elecciones del 28 de abril para este tipo de cosas.

-Se dice que hay algunos ex dirigentes socialistas en Andalucía un tanto molestos por imposiciones del PSOE federal.

-Siempre he sido muy respetuoso con el socialismo andaluz, tiene una identidad propia que yo siempre he reconocido. El socialismo andaluz tiene extraordinarios cuadros, y muchos de ellos colaboran en el Gobierno, no sólo ministros. Reconozco ese aporte, pero como secretario general del Partido Socialista Obrero Español también entiendo que debe haber una dirección fuerte y creo que eso es conciliable.

-¿Qué le separa a usted de Susana Díaz?

-Creo que nos entendemos. Tiene todo mi respeto, cariño y amistad.

-¿Volverá a ser presidenta de la Junta de Andalucía?

-Lo que estamos es en el 28 de abril, y después en el 26 de mayo. Vamos partido a partido.