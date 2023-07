¿Dónde y cómo debo votar si me he cambiado de municipio?

Muchos ciudadanos están preocupados por cómo y dónde votar en las elecciones generales que se llevarán a cabo en España el 23 de julio. Para aquellos que han cambiado de residencia y se han empadronado en un nuevo municipio poco antes de los comicios, esta situación se vuelve aún más relevante. ¿Dónde deben votar? ¿En su antigua localidad o en la actual?

Es crucial comprender el proceso de votación y los requisitos para participar en las elecciones generales de 2023. Una de las preguntas más frecuentes es dónde votar si nos hemos empadronado en otro municipio en los últimos meses, ya sea dentro de la misma localidad o en una ubicación completamente nueva.

¿Debo votar en el anterior municipio o en el actual?

El censo electoral finalizó el 1 de marzo para estas elecciones. Esto significa que aquellos que se hayan inscrito en un nuevo lugar de residencia después de esa fecha deberán votar en el lugar donde se registraron anteriormente. Si te has empadronado en otra ciudad o lugar de residencia después del 1 de marzo, tu lugar de votación será el lugar donde te empadronaste anteriormente.

Es fundamental conocer si estás inscrito en el censo electoral. Para ello, existen diferentes métodos. Puedes consultar en los ayuntamientos y delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral (OCE). Además, tienes la opción de hacerlo a través de internet utilizando la Sede Electrónica del INE, donde podrás revisar tus datos de inscripción en el censo electoral.

Ten en cuenta que, para acceder a esta información, deberás acreditar tu identidad mediante el sistema Cl@ve, que incluye diferentes métodos de verificación, como el DNI electrónico. Si resides en España, podrás conocer la mesa y la dirección donde deberás votar el día de las elecciones.

Por otro lado, la Tarjeta Censal es crucial. Esta tarjeta se entrega a los ciudadanos que cumplen con los requisitos para ejercer su derecho al voto. En él se encuentran los datos personales del votante, así como el lugar y la mesa que se le asignaron para votar.

Es esencial que los ciudadanos estén informados sobre esta documentación y la revisen minuciosamente para conocer todos los detalles relacionados con su votación.

Si te has mudado recientemente de municipio y te has empadronado en un nuevo lugar poco antes de las elecciones generales, debes tener en cuenta que si te has empadronado después del 1 de marzo, tu lugar de votación será el domicilio anterior. Puede consultar los ayuntamientos, las delegaciones provinciales de la OCE o la Sede Electrónica del INE para obtener información detallada sobre su situación en el censo electoral.

Recuerda estar atento a la Tarjeta Censal, donde encontrarás los datos necesarios para ejercer tu derecho al voto. Participar en el proceso democrático es fundamental para construir una sociedad fuerte y comprometida.