Reforzar el Estado y "lealtad al texto constitucional". Pablo Casado se puso el tricornio en defensa de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que a juicio del presidente del Partido Popular deben tener "prevalencia" sobre el resto de los cuerpos de seguridad locales y autonómicos, como son los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza, ya que "el monopolio de la fuerza corresponde al Estado".

El líder del PP echa el lazo en la precampaña electoral a los agentes. Fuentes de la dirección del PP explicaron que para esta medida no se requiere una reforma legislativa, porque ya está recogida en las normativas actuales sobre seguridad ciudadana.

De hecho, aseguran que se trata de una "perogrullada", puesto que se trata "simplemente" de cumplir lo que manda la Constitución. "Nadie quiere centripetar el Estado", sino aplicar una cierta capacidad de armonización de competencias a nivel estatal, señalaron las fuentes populares.

Marlaska insta al popular a hacer "política de seriedad"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, respondió desde Cádiz. "Hay que hacer política de seriedad", afirmó antes de reiterar su "confianza plena" en los Mossos, remitiéndose a la actuación de la Policía catalana el pasado fin de semana. El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, dijo que el fundamento de las propuestas del PP es "revertir el modelo de organización territorial del Estado".

Mientras, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, acusó al PP de usar el conflicto territorial para enfrentar a las policías, algo que le parece "una vergüenza".

Casado subrayó también que el reforzamiento de la nación exige dejar claro que las competencias que tienen las autonomías "emanan" del Estado, que les cede su gestión. Apostó en este punto por una "moratoria" en el traspaso de más competencias hasta que el Estado evalúe cómo están siendo gestionadas.

Asimismo, el PP está dispuesto a iniciar en solitario la tramitación para aplicar el artículo 155 en Cataluña, a través del Consejo de Ministros y del Senado, aun sin contar con el apoyo de resto de partidos. "Hay debates en los que hay que romper la placa de hielo" para que después se sumen el resto de grupos, apuntaron desde el PP.

Por otra parte, Casado presentó la lista popular para las elecciones europeas del 26 de mayo y eligió a la ex ministra Dolors Monsterrat como cabeza de cartel. La acompañarán en los siguientes diez primeros puestos, por este orden: Esteban González Pons, Antonio López-Istúriz, Ángel Garrido, Pilar del Castillo, Javier Zarzalejos, José Manuel García-Margallo, Francisco Millán, Rosa Estarás e Isabel Benjumea. También incluyó a otro ex ministros de Rajoy: el ex titular de Interior Juan Ignacio Zoido irá en la nómina del PP en el duodécimo puesto.