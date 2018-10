El PP cierra filas con Cospedal y el PSOE rechaza “entrar en el juego de Villarejo"

La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, mostró este martes su respaldo y el del grupo parlamentario a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, tras conocerse que se reunió con el ex comisario José Manuel Villarejo: "Tiene todo nuestro apoyo", dijo.

Señaló además que el caso de Cospedal no tiene "nada que ver" con el de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que "ha mentido una y otra vez en esta Cámara ante todos los españoles", al no reconocer al principio que conocía a Villarejo.

Montserrat, que fue la portavoz de Cospedal en su campaña en las primarias del partido, afirmó además que no está "nada preocupada" por la posibilidad de que aparezcan nuevas conversaciones de Cospedal con el ex comisario.

Ante las preguntas de los periodistas sobre este asunto, la portavoz en la Cámara Baja, que también es miembro del Comité de Dirección del PP, repitió su primera respuesta y recalcó que Cospedal tiene "todo el apoyo", además de remitirse al comunicado que hizo público el lunes la ex secretaria general.

En el comunicado Cospedal no hablaba de sus conversaciones con el ex comisario –que el lunes no se conocían aún– sino de las que Villarejo mantuvo con su marido, Ignacio López del Hierro.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, llamó por su parte a los suyos a "no entrar en el juego" de las grabaciones de Villarejo y se reafirmó en el rechazo a los "chantajes" de éste también cuando van dirigidos a Cospedal.

"Dije que no íbamos a entrar en el juego que él quería y lo mantengo a día de hoy, lo mantiene mi partido y mi Gobierno", aseveró Lastra, para quien tendrán que ser los populares los que se expliquen y den explicaciones a la ciudadanía sobre su relación con Villarejo.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, afirmó a su vez que si el PP en su día pidió la dimisión de la ministra de Justicia por reunirse con Villarejo, ahora también tiene que exigir la dimisión de Cospedal por las mismas razones.

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, se preguntó este martes por su parte cómo es posible que ningún ministro del Interior haya atajado la "mafia", según sus palabras, constituida por Villarejo durante sus años de servicio.