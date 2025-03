Avalancha de sanciones a caseteros de la Feria de Jerez 2024

Adjudicatarios de casetas -caseteros, hosteleros y asociaciones- de la pasada Feria del Caballo 2024 han comenzado a recibir sanciones hace semanas por irregularidades diversas y que son firmes, es decir, multas y no aperturas de expedientes o propuestas de sanción, lo que ha causado sorpresa entre los que la han recibido, que ahora tienen dos opciones: o el pliego de descargos o el pronto pago para ahorrarse la mitad de la multa impuesta. Y es que multitud de adjudicatarios y feriantes han sido sancionados, muchos de ellos con hasta 3.000 euros de multa.

La novedad de esta edición es que la Diputación Provincial puede notificar las sanciones sin necesidad del visto bueno previo del Ayuntamiento de Jerez, notificación que, además, atendiendo a la legislación vigente no tiene necesariamente que llegar por correo en caso de que el infractor sea una persona jurídica.

En efecto, el 2 de octubre de 2016 entró en vigor la obligación para las personas jurídicas de relacionarse con la Administración telemáticamente, impuesta por la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de la misma fecha, de Régimen jurídico del Sector Público. En ese sentido, hay que señalar que la mayoría de las casetas se adjudican a personas jurídicas:organización de personas o de personas y de bienes a la que el derecho reconoce capacidad unitaria para ser sujeto de derechos y obligaciones, como las corporaciones, asociaciones, sociedades y fundaciones.

De esta forma, en el documento del Ayuntamiento de Jerez para solicitud de caseta en la Feria del Caballo figura la opción de elegir notificación o por dirección postal o por sede electrónica, pero esta opción está “disponible sólo para personas físicas no obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas”, tal y como obliga la Ley antes expuesta.

¿A resultas de qué viene todo esto? Como la comunicación con las Administraciones Públicas de las personas jurídicas es por medios electrónicos, en este caso las notificaciones de sanciones de la Diputación Provincial están llegando a través de la plataforma habilitada para ello, no por carta. La plataforma para consultar las notificaciones es DEHú (https://dehu.redsara.es/).

¿Qué sucede? Que si un adjudicatario -persona jurídica- sancionado no accede a esta plataforma, puede que la sanción agote los plazos de pago voluntario y llegue a la vía ejecutiva, con el consiguiente embargo por parte del Servicio de Recaudación de la Diputación Provincial. Es decir, que el adjudicatario de la caseta tiene que estar pendiente de la plataforma de notificaciones para no llevarse una sorpresa, ya que sólo en el caso de embargo por vía ejecutiva podría publicarse la sanción en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), no antes, con lo que no existe la posibilidad de que algún sancionado alegue falta de notificación o desconocimiento.

Gestión de las sanciones

Y ¿Por qué se encarga la Diputación de las sanciones y no el Ayuntamiento de Jerez? Es otra novedad este año: el pleno del Ayuntamiento de Jerez aprobó el 25 de octubre de 2024 el nuevo convenio sobre la gestión en materia tributaria y de sanciones tanto de tráfico como administrativas con la Diputación Provincial de Cádiz. En virtud del nuevo convenio, lo que antes era una encomienda de gestión pasa a ser una delegación, de forma que la institución provincial asume directamente la competencia sin necesidad de que el Ayuntamiento intervenga en la gestión.

Sí, el acuerdo de pleno contempla la revocación de la encomienda de las sanciones administrativas, que da pasao a la delegación de la gestión de la tramitación de las sanciones administrativas que se produzcan por infracciones de las 23 Ordenanzas Municipales incluidas en el expediente. Este cambio, según informó en su día el Ayuntamiento, tiene como objetivo agilizar la tramitación de estas sanciones.

Francisco Zurita ya lo advirtió en la pasada Feria: las infracciones no se quedarían sin castigo Francisco Zurita, delegado de Fiestas, ya advertía en la pasada edición de la Feria del Caballo que las infracciones no se quedarían sin castigo para la Feria 2025. En 2024, técnicos municipales de Fiestas trabajaron a destajo incoando expedientes a cerca de una decena de casetas a las que se levantaron numerosas actas por incumplimientos, sobre todo relacionados con la potencia y el estilo de música, trámite para el que en ocasiones se requirió incluso la presencia de la Policía Local. Los informes de los técnicos señalaban que los titulares de algunas de estas casetas reincidían en sus incumplimientos nada más levantarse las correspondientes actas pese a las advertencias de las posibles sanciones que podrían recibir y ahora están recibiendo. “Se ríen de nosotros, porque nada más darnos la vuelta, vuelven a poner la música que les da la gana -por ejemplo, reguetón desde primeras horas de la tarde, incluso coincidiendo con la comida- y a todo volumen -por encima de la potencia permitida-”, señalaba en la pasada Feria del Caballo un técnico municipal consultado por este medio. Eso sí, mediada la Feria el Ayuntamiento lograba que al menos seis de las denominadas casetas-discoteca -ahora calificadas como casetas no tradicionales- ubicadas en distintos puntos del recinto ferial, también en calles principales, retirasen voluntariamente los molestos subwoofer, altavoces de frecuencias graves que emiten un zumbido muy molesto cuando se abusa de su potencia, al hilo de las quejas de casetas vecinas en las que no se podía disfrutar de actuaciones en directo de música del estilo aflamencado que establecen las ordenanzas e incluso imposibilitaba mantener una conversación durante el almuerzo por el volumen excesivo de los abusadores que se saltan las reglas.

Multas de hasta 3.000 euros

Al enviar las propuestas de sanción -en este caso, de la pasada Feria del Caballo- directamente a la Diputación Provincial, las notificaciones siguen su curso y son ya imparables y se ha perdido el filtro que se establecía previamente en el Ayuntamiento de Jerez antes de notificar las sanciones, de ahí la avalancha de multas que han llegado correspondientes de la Feria del Caballo 2024. Es decir, que todas las propuestas de sanción -el Ayuntamiento trasladó todas las recibidas, entre las que, además de las propias de su ámbito de actuación incoadas por los distintos servicios municipales y la Policía Local, se incluyen las de Sanidad- se han elevado para su tramitación por parte de Diputación, cuando antes el Consistorio tenía la capacidad de decidir si procedía sancionar las infracciones o dejarlas en simples advertencias; ahora el reglamento se aplica a rajatabla y la Diputación notifica la sanción pura y dura sin más contemplaciones.

Y así ha sido, y así ha habido adjudicatarios de casetas que han recibido notificaciones de sanciones de hasta 3.000 euros por irregularidades sanitarias, por ejemplo desde desaguar en bidones en lugar de en arquetas hasta tener alimentos al aire libre. En el caso de los expedientes de Sanidad -unos 40 en el caso de los feriantes según ha podido conocer este medio- la mayoría se castiga con 3.000 euros al estar estipulados como infracciones muy graves, si bien las sanciones notificadas abarcan otras muchas anomalías en el caso de las casetas, como por ejemplo el volumen y el tipo de música. En el Ayuntamiento son conscientes del alcance de las multas que han llegado por la pasada Feria del Caballo, ya que muchos hosteleros, caseteros y feriantes están llamando a la casa grande jerezana tratando de encontrar una solución a un callejón sin salida, porque las multas ya están notificadas por Diputación y el margen de acción se reduce al pronto pago o al pliego de alegaciones.