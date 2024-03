Talento infinito, talento eterno

A veces en la vida se tiene la certeza, como un presentimiento o una corazonada venida del cielo, de que algo que acaba de pasar en el presente será recordado como histórico en el futuro. Esto no sucede casi nunca, pues a menudo la vida necesita la pátina del tiempo para dejarse ver; pero otras, las certezas no tienen filtros ni necesitan reflexión, simplemente son, y uno no tiene más remedio que abandonarse a la evidencia y agarrar bien fuerte la flor abierta. Después de ver Alter ego, pedirle a la vida que sea insípida, cauta e impasible no es una opción. La única respuesta posible es dejarse envolver por esta cosa tan mágica e inexplicable llamada arte, llamada flamenco.

En la noche del 1 de marzo de 2024 -esta fecha que huele a azahar y que desprende una luz celeste brillante al atardecer- Patricia Guerrero, Alfonso Losa, Ángeles Toledano, Ismael ‘El Bola’ y Francisco Vinuesa han conseguido hacer un espectáculo histórico en el Festival de Jerez. No lo dirá el tiempo, lo ha dicho ya el público, igual que lo dijo en el ¡Viva! de Manuel Liñán en 2020. El público lo ha expresado con ese lenguaje invisible que habita el teatro en noches como la de este viernes.

Patricia Guerrero y Alfonso Losa prometían dejar huella, pues los dos por separado han demostrado a lo largo de sus trayectorias poseer una destreza, una gracia y una personalidad artística desbordantes. El talento de Patricia ha engrandecido el talento de Alfonso, el talento de Alfonso ha hecho aún más poderosa a Patricia. Patricia Guerrero, Premio Nacional de Danza 2021 y directora artística del Ballet Flamenco de Andalucía, lleva años poniendo en pie espectáculos que la han hecho plena merecedora de estos premios y reconocimientos. Ahora, en este Alter ego que nos regala se ha deshecho de dramaturgias y de historias ajenas a ella misma para entregarnos su baile en cuerpo y alma. Alfonso Losa, que presentó en 2022 en este mismo festival Flamenco: espacio creativo, demostró ser un maestro del minimalismo, creando con pocos elementos un espectáculo mayúsculo.

En la escena de este Alter ego aparecen cuatro sillas para cinco artistas que danzan en círculos intercambiando posiciones. Primero se dan la espalda entre ellos, luego se encuentran y se miran de frente. Es prácticamente la única variación, el resto de movimiento es el que surge del intercambio comunicativo y artístico que fluye entre ellos, no hace falta más. Un espectáculo de tanta carga solo se puede articular sobre una base sencilla, de otra manera no podría llegar tan lejos. Hay que dejar espacio para alcanzar tanto talento.

El cante de Ángeles Toledano, dulce, aterciopelado y profundo a la vez, se mezcla a la perfección con el de Ismael ‘Bola’, otro artista descomunal que nos deja este espectáculo. Todo acompañado por la guitarra de Francisco Vinuesa, que eleva el espectáculo con un toque único. Cada cante y cada baile van hilados al siguiente con la fuerza justa, una ecuación dificilísima de conseguir, pues el exceso de fuerza a veces destruye, y el exceso de silencio a veces dispersa la intención. Guerrero y Losa han bailado por y para los ángeles de la Toledano. Una propuesta cargada de belleza, elegante y arrolladora a partes iguales. Maestría y madurez artística en el baile, precisión en la guitarra, jondura en la voz de Ismael, primavera en la voz de ella.

Alter ego en su primera primera acepción significa “persona en quien otra tiene absoluta confianza, o que puede hacer sus veces sin restricción alguna”. Es este tipo de alter ego el que se deja ver en el espectáculo, no el alter ego de la persona ficticia en la que se identifica una persona real. Que sigan creciendo hasta donde puedan llegar, pero que nunca dejen de ser Patricia Guerrero y Alfonso Losa.