“Cualquier letra por soleá me llega”

-¿Qué es para usted el Festival?

–Para mí es algo muy grande, primero porque me ha dado la vida que tengo. Jerez es una oportunidad de oportunidades y yo, como gaditana, he sido una jerezana más, porque me abrieron sus puertas. Imagínate lo que significa para mí.

-La letra que más odia pero que siempre recuerda.

–(Risas) No me gusta que me canten, cuando tengo que bailar por tangos aquello de ‘si no quieres da igual, porque paso la noche, echándote de menos...’.

-¿La que más le gusta?

–Cualquiera letra por soleá me llega al alma.

-¿Qué haría si le toca la lotería?

–Haría un espectáculo dándole la oportunidad a esta cantera que hemos visto estos días, que quizás por no tener un nombre nunca tienen la oportunidad de estar ahí.

-¿Una berza o un puchero?

–Yo, puchero siempre, me encantan las cosas calentitas, me encanta el calor. -

¿Qué manía tiene al salir al escenario?

–Sí, cuando voy a salir al escenario lo que hago es lavarme los dientes y echarme colonia (risas).

-¿Sin cuál de los cinco sentidos no podría vivir?

–Creo que sin la vista, porque me encanta mirar.

-Ese rato de ‘duende’ que guarda en su memoria...

–Cuando era pequeña, participaba como cuadrito de niños en muchos festivales, y con nosotros venía Camarón. En un fin de fiesta, el hermano de Camarón le dijo ‘cántale a la niña de Concha (Baras) que era nuestra profesora. Él le preguntó ‘¿cuál es?’, y le contestó ‘La rubia’, y me cantó a mí. Eso es algo que tengo grabado desde siempre.

-Un genio o artista no reconocido...

–Me quedaría con Rafael Rodríguez ‘El Cabeza’, que para mí es un genio y debería estar mucho más reconocido de lo que ya está.

-Si fuera presidenta del gobierno cambiaría....

–Creo que cambiaría el alumbrado de Cádiz en Navidad (risas), que es muy feo.

-El braceo de...

–Eva Yerbabuena, me encanta su manera de mover los brazos. El braceo es una de las cosas en las que más me fijo cuando veo a una bailaora actuar.

-El quejío de...

–Camarón.

-Una falseta de...

–Rafael Rodríguez ‘El Cabeza’.