Santiago García, los sonidos del Festival

Santiago García es uno de los pocos privilegiados que han vivido íntegramente el Festival de Jerez desde aquel 18 de abril de 1997. En total 23 ediciones al pie del cañón grabando la mayoría de espectáculos de todos y cada uno de los escenarios de la muestra. “Afortunadamente no he fallado ningún año y he visto crecer al Festival en todos los sentidos”, asegura.

En estas más de dos décadas siguiendo el certamen de cerca, Santiago recuerda con nostalgia “aquellos conciertos que se hacían en el Museo Taurino, que era un espacio muy bonito”, y también aquella experiencia “que se hizo en Guadalcacín, que para nosotros fue bastante complicada técnicamente hablando”.

Como técnico de sonido, Santi García recalca, cuando se le pregunta por alguna anécdota concreta, “todo lo que tenía que ver con el sonido. Date cuenta que la tecnología de antes no era la de ahora. Antes teníamos que cambiar el DAT, o el minidisc, no es como actualmente que pones la grabadora digital y va solo. En el festival hemos grabado incluso con cinta, que ahora parece que queda muy lejos”.

Entre las miles de horas que ha recogido con estos diferentes soportes, Santiago no olvida a uno de los artistas que más llamó su atención a principios del 2000, José Udaeta. “Ver cómo tocaba aquel hombre las castañueñas, su maestría, se me quedó grabado”, comenta.

Además, de los primeros años recuerda “los directos que hacíamos desde la Cafetería del Teatro Villamarta. Empezábamos a las 20.30, cuando se abrían las puertas, y terminábamos a las nueve, cuando comenzaba el espectáculo. Aquello era riguroso directo, y lo hacíamos con unos equipos monstruosos de grandes, con decirte que me ponía detrás y no me veía nadie. Manolo (Curao) se ponía en una mesa y había momentos que me llegaban cosas del Palacio de Villavicencio, por ejemplo, y sobre la marcha lo metíamos. Era una etapa distintas, todavía no había muchos cursos, y el ambiente era mucho más íntimo”.

Desde Canal Sur Radio, donde ha trabajado durante todos estos años, el seguimiento que se ha dado al Festival “ha sido grande, nosotros hemos grabado todo, y luego entrábamos en muchos programas, tanto local como autonómico. Si tuviera que poner una cifra, yo diría que hemos grabado todo, en todo caso me habré perdido un 2%”.