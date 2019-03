“Cuanto mejor le vaya al prójimo mejor nos irá a todos”

El bailarín, coreógrafo y director del Ballet Nacional de España, Antonio Najarro (Madrid, 1975), recogerá este viernes, 8 de marzo, a las 11 horas en el espacio cultural de Diario de Jerez ‘ArteaDiario’ el XVII Premio del Público del Festival de Jerez, que organiza este Diario con el patrocinio de González Byass, por el espectáculo del BNE ‘Eritaña, Zapateado de Sarasate, Soleá del mantón, Bolero y Alento’, que se representó en la pasada edición del XXII Festival de Jerez.

Con este premio, consistente en una escultura con forma de guitarra del artista Sylvain Marc, el Ballet Nacional de España recibe por segunda vez este galardón, que obtuvo en 2002 por ‘Fuenteovejuna’ con Antonio Gades.

–Regresa a Jerez para recoger este galardón.

–Me hace muy feliz recibirlo y tengo muchas ganas de ir a Jerez a recogerlo. Mi satisfacción viene sobre todo porque siendo un festival de flamenco, que el público haya valorado la danza española en todos sus sentidos, pues para mí es maravilloso porque no sólo se premia el espectáculo, sino que también se premia lo que es la exposición de todos los estilos de la danza española, que yo estoy luchando mucho por mostrarlos, por salvaguardarlos y por que estén presenten.

–¿Cómo vivió el pasado Festival de Jerez?

–Siempre que he ido al Festival de Jerez como espectador he sentido algo que sentí también cuando fue como director del Ballet Nacional, y es sobre todo un ambiente muy familiar, muy positivo y muy receptivo. Sobre todo, un público muy receptivo con muchas ganas de ver danza de una manera muy positiva, con buen ambiente... Te sientes muy bien acogido. Y la reacción del público, que fue muy emocionante. Recuerdo el final de la primera pieza, que era de escuela bolera, y el público se volvió loco. Qué maravilla que el público quiera ver escuela bolera que es un estilo de danza tan difícil, complejo y poco usual de ver y que lo aprecien así pues es maravilloso.

–¿En qué estado deja el Ballet Nacional?

–Finalizo la dirección en agosto y la verdad es que sinceramente estoy muy feliz y contento. Pienso que el BNE está en un estado magnífico, en todos los sentidos, en un momento en el que puede defender cualquier estilo y época que se le eche. De hecho, ahora tenemos seis producciones en cartera de nueva creación, entre las que se encuentra ‘Electra’ de Antonio Ruz, absolutamente contemporánea; ‘Alento’, que presentamos en el Festival de Jerez, que también es muy vanguardista... Están defendiendo coreografías de coreógrafos flamencos como Mercedes Ruiz, La Lupi, Marco Flores, Blanca del Rey..., o la del homenaje a Antonio Ruiz Soler. Es decir, están haciendo estilos muy diferente de danza española y de épocas, porque hay también mucha coreografía de repertorio que he querido poner en nuestra cartera de espectáculos para que se preserve el patrimonio de la danza española y al mismo tiempo se vea hacia dónde va. Por ello pienso que el Ballet está en un momento maravilloso, llenando teatros, recibiendo ovaciones del público en todo el mundo.

Me siento muy satisfecho, ha sido mucho trabajo y mucha cercanía con el artista. Y orgulloso con todos los proyectos que hemos puesto en pie como los pedagógicos, que son cruciales para que no se pierda la danza española en los más jóvenes. Hemos creado un libro para niños, un videojuego, talleres, actividad social... Y yo, que soy un inquietísimo de llevar la danza española a todos los sitios donde los pueda llevar, como con el patinaje artístico sobre hielo con Javier Fernández, la natación sincronizada, la moda, la pintura, el cine... Creando alianzas para hacer más grande nuestra danza española, darla más a conocer y dar visibilidad al BNE y a la danza española. En ese aspecto estoy muy satisfecho aunque todavía queda camino por hacer y espero que el próximo director o directora siga este camino de dar difusión, visibilidad y comunicar en diferentes idiomas la danza española y el BNE. Seguir siendo la cara visible de la danza española en todo el mundo.

Me he involucrado al 100% estos ocho años de mi vida, dejando muy aparte mi vida personal con el fin de dar visibilidad a la danza española y al BNE. Para ello hace falta mucha unión del sector y cuanto mejor le vaya al prójimo mejor nos irá a todos porque somos muy pocos en un mundo muy grande. Cuando veo el éxito de compañías privadas o cuando Rafaela Carrasco recibe el Premio de la Crítica del XXII Festival de Jerez..., pues estas noticias revierten de manera positiva en el BNE y el Ballet revierte a su vez de forma positiva en las compañías privadas. Tenemos que ir a una por eso voy a todos los espectáculos que puedo y a animar a los coreógrafos a que sigan. Pero lo mismo en otros campos. Tenemos un producto magnífico exportable y hay que darle la valía que se merece.

–¿Mirará atrás con nostalgia?

–Soy una persona que vive mucho el presente. Ahora vamos a Córdoba, luego a Jerez e imagino que cuando toque el momento de despedirme, que será en el Teatro del Liceo en Barcelona en agosto, pues sí tendré nostalgia porque ha sido mucho mucho trabajo. Estoy recibiendo muchos mensajes de cariño y respeto que se me quedan muy marcados. Pero también tengo muchas ganas de emprender proyectos y de retomar el camino privado con mi compañía, que ya dirigí durante 10 años, que es muy bonito. Y tengo un proyecto con Javier Fernández y bailarines y músicos flamencos. Y algo más que no puedo contar..., pero no me quejo. Soy un creador con una mentalidad muy abierta y sin miedo de inmiscuirse en otros campos.