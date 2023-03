Bad Bunny la revolucionaria portada en español de un prestigioso medio de EEUU

El cantante puertorriqueño Bad Bunny ha vuelto a romper un hito en la industria del entretenimiento estadounidense al protagonizar una portada en la revista Time en la que, por primera vez en sus 100 años de historia, todo el texto es en español.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del artista más escuchado en la plataforma musical de Spotify por tercer año seguido, engalana el frente de la edición de la legendaria revista que se publicará el próximo viernes. Vestido de negro, con una flor blanca y joyas color oro, Bunny aparece en la portada titulada “El Mundo de Bad Bunny” junto a la siguiente cita del artista: “No voy a hacer otra cosa para que a ti te guste”. La entrevista incluye preguntas al artista sobre su crianza en Puerto Rico, la fama, su éxito en Spotify, los logros de su último disco y gira Un Verano Sin Ti, el movimiento del reguetón, su histórica presentación en la pasada edición de los Grammy, política y cine.

Bad Bunny relata que es el mayor de tres hermanos, que se crio junto a sus padres, fue monaguillo y que en su casa arrancó su carrera musical grabando sus primeros temas.

Bad Bunny refuses to cater to the mainstream—and he doesn’t need to https://t.co/uUE4DP3OBe pic.twitter.com/knR4Xb0ahD