La Barbie de ‘La isla de las tentaciones’ confirma su relación con un futbolista de la selección

Una vez finalizada la sexta edición de La isla de las tentaciones, Elena Adsuara ha confirmado que mantiene una relación sentimental con el futbolista del Villarreal e internacional con España, Yéremy Pino. Los rumores llevaban varias semanas sobrevolando alrededor de la pareja, pero hasta que no ha concluido el programa de Mediaset no se ha podido desvelar este sorprendente noviazgo. Debido a la cláusula de confidencialidad que impone el reality no había podido dar detalles de su vida privada en las redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ELENA ADSUARA (@elena_adsuara)

Elena, que llegó al programa de la mano de David Vaquero con el sobrenombre de la Barbie y el Ken, ha sido la gran sufridora de la sexta edición de La isla de las tentaciones. Su novio conectó desde el primer momento con María Aguilar, la Pamela Anderson malagueña, y dieron rienda suelta a la pasión provocando un profundo agujero en el corazón de la castellonense. Incluso en una de las hogueras llegó a desmayarse debido a todo el dolor y la tensión que había acumulado en su cuerpo. Tras una hoguera de confrontación con David, la joven se marchó sola del programa, mientras que su exnovio salía de la mano de María Aguilar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ELENA ADSUARA (@elena_adsuara)

En la última entrega de El debate de las tentaciones Sandra Barneda le ha preguntado acerca de su nueva ilusión. “Te voy sonriente, feliz, confiada. Iba decir enamorada, no sé si puedo decirlo”, la preguntó la presentadora. “Se podría decir que sí. Me da esa confianza que nunca me ha dado nadie. Quiero agradecerle tanto a él como a mi familia y a su familia todo el apoyo que he tenido estos meses. Y que les quiero un montón”, le respondió sin mencionar la identidad de su nuevo amor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Cuernis 🕵️‍♀️ (@lacuernis)

Lo cierto es que su relación comenzó hace varios meses. El perfil de La Cuernis se encargó de dar la exclusiva cuando aún se estaban emitiendo las entregas de La isla de las tentaciones. Ambos compartieron una escapada, en compañía de familiares y amigos, a Disneyland París.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yeremy Jesús Pino Santos 🇮🇨 (@yeresantos10)

Precisamente las fotografías de ese viaje ya han sido publicadas por la influencer. Elena ha hecho oficial su noviazgo con Yéremi Pino compartiendo varias fotografías de los momentos que han vivido juntos, entre ellos el viaje a Disneyland París. “Mi lugar favorito en el mundo es en tus brazos. Te quiero, ahora y siempre”, ha posteado la exconcursante de La isla de las tentaciones junto a un carrusel de fotografías con su nueva pareja.