Black Eyed Peas encuentra el amor en Marbella

Definitivamente el amor que tanto reclama Black Eyed Peas con sus canciones, véase el tema ¿Where is the love?, estaba en Marbella. Starlite Occident sigue haciendo historia, trascendiendo estilos y generaciones. El festival boutique ha acogido por primera vez a Black Eyed Peas, que con un sold out ha congregado en Marbella a sus fans para ofrecer un concierto único.

Black Eyed Peas lleva movilizando al planeta desde los años 90. La evolución social, personal y filosófica del mundo avanza al compás de la cultura. Y con su música, Black Eyed Peas ha marcado el movimiento de la humanidad y el ritmo de sus progresos. El trío de Los Ángeles formado por Will.i.am, Apl.de.ap y Taboo, ha difuminado las fronteras de los géneros mucho antes de que se convirtiera en algo habitual y fue pionero en fusionar el hip-hop, el pop y la música electrónica. El grupo, surgido en la calle, magnifica y plasma la energía de los clubs underground, los ritmos reggaetoneros y el canto spanglish en un lienzo sonoro mundial.

Durante 25 años, Black Eyed Peas ha vendido 35 millones de álbumes y 120 millones de singles, con trabajos tan importantes como Elephunk, The E.N.D. y muchos más. Fans en todo el mundo siguen cantando clásicos como I Gotta Feeling, ¿Where Is The Love?, Meet Me Halfway o Pump It, convertidos en verdaderos himnos, así como nuevas canciones. Entre ellas, Don't You Worry, Girl Like Me, Ritmo o Mamacita, en las que incluyen multitud de colaboraciones con artistas de la talla de J Balvin, Shakira, Ozuna, Maluma o Nicky Jam.

Con una trayectoria legendaria marcada por hitos, cifras récords y reconocimientos (entre ellos, seis premios Grammy) Black Eyed Peas no tiene techo. Convertidos en uno de los grupos más relevantes de la historia musical y tras más de 300 grandes shows a lo largo de 30 países, han desembarcado en Starlite Occident para pasarlo en grande y divertirse al máximo bajo las estrellas. “El amor está aquí en Marbella, con los Black Eyed Peas en Starlite Occident”, declaraba Taboo momentos antes de subir al escenario.

La banda estadounidense ha conectado con el auditorio marbellí a través de un torbellino de emociones, risas y alegría. Energía, ritmo y complicidad se han dado la mano en el escenario, donde se han vivido momentos inolvidables. Entre los más especiales, la sobrina de Will.I.am, Lily, de tan solo 7 años, que se subía por primera vez al escenario para cantar junto al grupo.

Entre el público, rostros emocionados siguiendo las letras y los bailes de cada canción, entre los que destacaron caras conocidas como Victoria Federica, Paula Echevarría y Miguel Torres, el príncipe Hubertus von Hohenlohe y Simona Gandolfi, Valeria Mazza y Alejandro Gravier; la diseñadora Nina Suess o el futbolista Jerome Boateng, quienes se han sumado a la gran fiesta musical de Black Eyed Peas, y han disfrutado del after party en el espacio Sessions al ritmo de DJ Nano.