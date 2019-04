David Broncano ha sido multado por la policía por conducir una bicicleta con auriculares y por la acera porque llegaba tarde al programa de radio que dirige en la cadena SER, La vida moderna. Un "pequeño" incidente que no hubiera dado más de sí si no fuera porque alguien capturó el momento en imágenes que el propio David Broncano compartió después en su cuenta de Twitter. Las consiguientes bromas y memes al respecto no se han hecho esperar.

"Ya nunca podré ser ministro", rezaba el texto junto a la imagen difundida por el también presentador de La Resistencia, el late night de Movistar+. Las respuestas ante la cómica y surrealista noticia han sacado el lado más ingenioso de los seguidores de ambos programas, de su equipo de colaboradores e incluso también de David Broncano. Como Álex Pinacho, quien comparó el suceso con la multa a Gerard Piqué, que precisamente acudió como invitado hace unos días al espacio de #0. Las imágenes de Broncano mirando al agente mientras éste le pone la sanción han dado lugar a la más pura commedia característica de La Resistencia. Entre las risas y mofas de Quequé, Ignatius y el público, el presentador confesó el "calvario" que le ha supuesto: "Le dije que estaba llegando tarde a trabajar y el policía me dijo 'me suda la...'"

El cómico es conocido por circular en las bicicletas municipales de Madrid (BiciMad), pero parece ser que el último miércoles no se esforzó especialmente por cumplir las reglas de circulación. Al menos la multa le ha dado casi más publicidad que la entrevista a Piqué, que ya es decir.