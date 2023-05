Diana Spencer, la sombra de este sábado, su historia junto a Carlos de Inglaterra

Lady Di, princesa de Gales, estaba llamada en 1981 a ser quien hoy fuera coronada junto a Carlos de Inglaterra, su marido. Protagonizaron La Boda del Siglo y pasó a copar las portadas desde ahí hasta la eternidad. Su muerte en París la convirtió en leyenda y sus labores solidarias en plena rabieta de su divorcio, en princesa del pueblo. Eran tres y hoy es Camilla Parker Bowles la que se convierte en reina Camila.

La sombra de Diana sobrevolará Londres entre sus seguidores y admiradores. El déficit de popularidad que sufre el monarca británico es el mordisco de los recuerdos. La vida sigue. Él cumplió su sueño pero la deuda la tiene que pagar en nostalgias.

El primer encuentro de Carlos de Inglaterra con la añorada Diana Spencer fue cuando ella tenía sólo 16 años. El príncipe de Gales acudía a la casa solariega de los Spencer, en Althorp House, a 100 kilómetros de Londres para una cacería, En esa mansión es donde está enterrada Lady Di. El ahora rey era en 1977 novio de la hermana mayor de su futura mujer, Sarah. La hermana sufría algunos trastornos que reproduciría Diana durante su matrimonio pero fue Diana la que por entonces dijo que se veía predestinada a casarse con él y añadía en broma que no estaría autorizado a divorciarse.

En aquel fugaz primer encuentro, del que se hace eco The Crown, Carlos se fijó en esa adolescente risueña. Se reencontarían tres años después, en Sussex, al sur de la isla, el ducado que ostenta el pródigo Enrique, semanas despues del atentado de IRA contra lord Mounbatten, el tutor del príncipe. Estaba afectado, había roto con Camilla y fue el momento para que se fijara en ella como esposa cuando la joven le mostraba su comprensión por la dura experiencia en los funerales. Terminó besándola y acordó volver a verla.

En la propia serie The Crown se habla de las prolongadas ausencias del príncipe ese noviazgo jalonado por un puñado de tardes y noches, Y con Camilla en el pensamiento. "Llamaba todos los días de la semana y luego no me hablaba durante casi un mes", lamentaba Diana de aquellos días de romance intermitente. Se vieron trece veces, contabilizaron en su entorno. En septiembre del 80 la noticia saltaba a los tabloides y aquella chica que trabajaba en una guardería se convirtió en la más fotografiada del mundo. Tras dar el sí a finales de enero, el compromiso lo formalizó Buckingham, tras el visto bueno de toda la familia, el 24 de febrero de 1981. "La reina y el duque de Edimburgo anuncian el compromiso de su amado hijo, el príncipe de Gales, con lady Diana Spencer, hija del Conde Spencer y la honorable señora Shand Kydd".

Sobre su papel como princesa y futura reina, Diana reconoció que esperaba que "no fuera muy difícil", teniendo a su lado a Carlos iba a ser improbable que aquello saliera mal. Pero era percepciones de una princesa enamorada. Eran tres y él era "muy triste", como lamentó, pero ya por entonces, con la boda a la vista, Carlos nunca admitió ser el rendido enamorado que se le suponía.

La Boda del Siglo, el acontecimiento televisivo más multitudinario entre la coronación de 1952 y esta de 2023, se celebró en la catedral londinense de San Pablo el 29 de julio del 81, ante 750 millones de espectadores. El matrimonio, como ya sabemos, tuvo dos hijos, Guillermo, actual príncipe de Gales, y Enrique. Y muchos problemas. La estela y el recuerdo de Diana, con una muerte que sigue despertando dudas, parece ser reclamación propia de Harry y de su esposa, Meghan. En este sábado el hijo menor estará apenas unas horas en Londres antes de partir a EEUU para celebrar el cumpleaños del pequeño Archibald. El recuerdo de Diana estará más presente que nunca en una coronación a la que nunca iba a estar invitada tras su traumática separación.