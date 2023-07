Eugenia Osborne habla acerca de la nueva paternidad de su padre Bertín

La exclusiva que dio este miércoles 12 de julio la revista Lecturas ha revolucionado a media España, tras la boda de Tamara Falcó, la nueva paternidad de Bertín Osborne y de María Gabriela Guillén ha acaparado todo el protagonismo del mundo del corazón. En un evento promocional con una marca ha aparecido una de las hijas de Bertín, Eugenia Osborne a la que le han preguntado qué le parecía que su padre estuviera esperando un nuevo hijo.

La joven ha respondido cautelosamente y no ha querido dar detalles al respecto, ha dejado claro que tanto ella como sus hermanas apoyan al cien por cien las decisiones de su padre y que están de acuerdo en todo lo que diga o haga. Se muestra un fuerte unido y entiende que dadas las circunstancias sean os protagonistas los que hablen al respecto, ya que son los principales implicados. Eugenia Osborne ha querido dejar claro que un bebé siempre es una alegría, así que se podría decir que aunque la noticia la haya cogido por sorpresa, dada la edad de su padre, tanto Eugenia, como el resto de la familia de Bertín se ha resignado a la llegada del nuevo miembro.

Las reacciones de los familiares de Bertín a su nueva paternidad

La noticia de la nueva paternidad de Bertín Osborne ha supuesto una bomba para la prensa del corazón, que el cantante se convierta de nuevo en padre a los 69 años, ya que el bebé nacerá el próximo 2024, ha suscitado opiniones de todo tipo. Algunos lo han tachado de imprudente e irresponsable pero él se defiende de las críticas "Ha pasado lo que pasa en multitud de ocasiones, a lo largo de la vida. No es irresponsabilidad, ni suya, ni mía. Ha pasado lo que le pasa a muchos", ha afirmado en el programa de Sonsoles Ónega.

El cantante y empresario quiso intervenir en el programa de Antena 3 por la tarde ya que estaba su ex mujer, Fabiola Martínez y la presentadora estaba preguntándole acerca de la noticia del día. Bertín ha entrado por teléfono para aclarar la situación y pedir que dejaran de preguntarle a su ex pareja por este tema que le es ajeno. "¿Cómo crees que Fabiola lo va a saber? ¡Dejadla en paz a la pobre!", le ha pedido a Sonsoles Ónega.

La venezolana ha compartido que su ex marido "me lo contó, fue un buen gesto. Porque somos un equipo, somos amigos. Lo que tiene un hijo es que te une para toda la vida, venga como venga. Ya hay un vínculo para siempre". De modo que esta exclusiva no la ha pillado por sorpresa. Sin duda este será uno de los temas del verano y es que la avanzada edad del cantante y la diferencia de edad que hay entre Gabriela Guillén y él, ha creado mucha controversia.

Bertín defiende a Gabriela Guillén

Bertín ha querido salir en defensa también de la futura madre de su hijo, ya que algunos la tachan de querer "cazar" al cantante. "Ella no tiene que ocultar nada, la están crucificando y no hay derecho. No quiere escándalo, quiere vivir su vida, tener a su hijo, que la dejen tranquila... No hemos hecho nada malo".

Sobre su relación con Gabriela Guillén ha afirmado que "hemos tenido una relación de varios meses, bastantes, casi un año, larga y además fantástica. Ha sido una relación muy intermitente porque ella vive en Madrid, yo en Sevilla, tengo un trabajo complicado, ella también porque tiene que estar todo el día en su clínica trabajando como una burra, que es lo que hace la pobre para sacar adelante su vida y la de alguien de su familia. Yo la admiro por eso".

Acerca de su futura paternidad ha querido recalcar que "tendremos un niño o una niña, que será una noticia estupenda y procuraremos que sea feliz. Cuidaré del niño y procuraré que tenga una vida agradable tanto él como su madre, es lo que tengo que hacer, ha asegurado Bertín.