Hiba Abouk inicia una nueva etapa en su vida lejos de Achraf Hakimi

Hace unos días, Hiba Abouk daba a conocer la noticia de su divorcio con Achraf Hakimi. Según sus palabras, las intenciones de separarse estaban ya sobre la mesa antes de que se conociera que la fiscalía francesa abría una investigación contra el futbolista marroquí por una presunta agresión sexual cometida en su domicilio parisino. Tras permanecer un tiempo en silencio para digerir todo lo ocurrido, la actriz anunciaba su divorcio y el comienzo de una nueva vida con el foco puesto en sus compromisos profesionales.

“Hoy me siento en el deber de hacer público este comunicado para manifestar mi estado de ánimo y aclarar en primera persona las informaciones erróneas que circulan (…). Después de tomar la decisión de separarnos legalmente y dejar de convivir, a la espera de los trámites de divorcio, quien iba a imaginar que además de enfrentarme al consabido dolor que acarrea una separación y aceptar el duelo que conlleva el fracaso de un proyecto de familia al que me había entregado en cuerpo y alma, tendría que enfrentarme a esta ignominia”, declaraba sobre su decaído estado de ánimo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hiba Abouk (@hiba_abouk_)

Pasados unos días, la actriz de El Príncipe ha reaparecido en las redes sociales para agradecer todas las muestras de cariño y apoyo que ha recibido en unos días complicados para ella por todo lo acontecido. Hiba Abouk ha compartido una fotografía en su perfil de Instagram en la que aparece dando un beso a la cámara. “Este selfie para mandaros un beso enorme a todos aquellos que me dais tanto amor y me demostráis vuestro apoyo. ¡Gracias! Feliz domingo a todos”, ha escrito junto con el hashtag “Im Back”, que traducido al español sería he vuelto.

La publicación de la intérprete acumula casi 127.000 me gusta y más de 4.700 comentarios. Entre ellos se encuentran el de rostros conocidos de la interpretación y la televisión. Para Paula Echevarría está “más guapa que nunca”, María Pedraza le ha dicho que “está preciosa”, así como numerosos corazones como son los casos de Sara Carbonero, Desiré Cordero, Pelayo Díaz, Mala Rodríguez, Carme Chaparro, entre otros.