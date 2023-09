Isabel Preysler está viviendo un drama personal inédito, sus hijas lo revelan

Tamara Falcó, que hace unos días fue pillada en una clínica de fertilidad, está retomando poco a poco la rutina tras disfrutar de una idílica luna de miel y unas exclusivas vacaciones junto a su marido, Íñigo Onieva. La hija de Isabel Preysler, que la semana pasada regresó a la mesa de actualidad de El Hormiguero, ha estado presente en el desfile de la firma Pedro del Hierro en la Mercedes Fashion Week de Madrid.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco)

La marquesa de Griñón, una de las embajadoras de la marca, ha hablado de las diferentes experiencias que ha vivido con Íñigo en su luna de miel. “Ha sido súper bonito. Estar a tu ritmo, sin estrés, estar en la playa… Ha sido maravilloso todo. He nadado con tiburones, pero esta vez los he tenido mucho más cerca. Muy buenos no son porque tienen cara de tiburón”, ha declarado.

La socialité ha desvelado que su marido tiene más desarrollado que ella el espíritu intrépido y aventurero. “Íñigo ha sido mucho más valiente que yo. Quería ir a la barrera de los tiburones y le dije ‘me voy a quedar viuda la primera semana de casada’”, ha comentado a modo de broma ante los periodistas.

Tamara Falcó no ha rehusado hablar de la situación sentimental de su madre, Isabel Preysler. La reina de corazones está soltera desde el pasado mes de diciembre cuando finalizó su relación con Mario Vargas Llosa. La marquesa ha resaltado que por primera vez desde los 18 años está soltera, una situación diferente para su progenitora. “Ha sido un verano increíble y diferente para mi madre. La primera vez que está soltera desde los 18 años. Fíjate…”, ha comentado entre risas.

La celebrity vive ahora a su ritmo y sin que nadie pueda decidir por ella. “Está encantada, está haciendo sus planes. Está a su ritmo… No quiere que se le agobie, dice que para una vez que puede decidir ella. Está muy contenta”, ha explicado sobre la situación personal de su madre.

La colaboradora de El Hormiguero se ha referido a su nueva vida de casada, sin dejar atrás su fervor religioso. “La vida de casada es igual, pero mejor. Se parece mucho a lo de antes, pero hay algo especial. Yo creo que es el sacramento. Vuelvo feliz, relajada, contenta… Estoy muy bien”, ha dicho. Tamara tampoco ha esquivado las preguntas sobre su deseo de ser madre tras su visita a la clínica de fertilidad. “Me encantaría ser madre, como soy muy creyente, será lo que Dios quiera, pero estoy muy contenta con el tratamiento. Me están haciendo un seguimiento. Por ahora todo bien. Me están haciendo un estudio, es como un traje a medida para cada mujer. No hay ningún problema, era para ir adelantando. Es un método natural, no me dicen ninguna fecha”, ha manifestado con total naturalidad.