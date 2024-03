James, el hermano de Kate Middleton, y su fallecido amor para el que ha escrito un libro

El hermano menor de la princesa de Gales, James Middleton, lleva una vida en segundo plano. Nunca ha concitado la atención como su hermana Pippa y respecto a la esposa del príncipe Guillermo ha mantenido toda la discreción posible, con una actitud leal hacia su cuñado. No se le ocurriría entrar en la casa de Gran Hermano como su tío.

En este fin de semana se producía la polémica sobre la foto llena de retoques que envió el palacio de Kensington para mostrar el aspecto de la princesa dos meses después de su delicada operación quirúrgica. La felicitación del Día de la Madre vino a arrojar más dudas sobre el estado de la princesa Catalina, quien en primera persona se ha disculpado de las alteraciones ya que ella misma había editado la instantánea captada por su marido, en una imagen familiar de ella rodeada de sus tres hijos.

James Middleton:📘🐾I’m SO excited to announce I’ve written a book about my dear Ella 🐾 📘Many of you have asked me over the years if I would ever write a book, when Ella passed I started writing all of our adventures and memories down as a way of processing the grief. I… pic.twitter.com/ZoVQc9uXxs