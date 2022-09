Jesús Castro, de 'El niño' a ser un gigoló

Jesús Castro triunfa en las Américas. El actor, que saltó a la fama tras su participación como protagonista de la película El niño, vuelve a saborear las mieles del éxito ocho años después del estreno de la cinta dirigida por Daniel Monzón. En todo este tiempo, el intérprete gaditano ha formado parte de diferentes proyectos, tanto en cine como en televisión. La serie que lo vuelve a catapultar a lo más alto es Diario de un gigoló, una producción de Telemundo creada por el argentino Sebastián Ortega. Diario de un gigoló se ha convertido en la segunda serie de Netflix más vista de habla no inglesa. La ficción mexicana se ha colado en el top 10 de la plataforma de streaming con 28 millones de horas vistas.

Nacido en Vejer de la Frontera (Cádiz) hace 29 años, la vida de Jesús Castro ha pasado por diversas etapas. Antes de que un casting le cambiase la vida por completo, trabajó en la empresa de su padre, una churrería, y fue relaciones públicas de una discoteca, además de realizar algunos trabajos como electricista. Su sueño siempre fue llegar a ser futbolista profesional. “Cuando no das el salto con 16 o 17 años ya sabes que no; y hasta ese entonces, no fumaba ni bebía para el sábado, día del partido, estar bien físicamente”, comentaba en una entrevista para Telecinco hace unos años. No obstante, la vida le iba a reservar una oportunidad irrechazable.

En el año 2014 protagonizó la película El niño, una producción centrada en el narcotráfico de hachís que en su primer fin de semana recaudó casi tres millones de euros, siendo el mejor estreno de aquel año en España superando a Ocho apellidos vascos. Por su papel en El niño fue nominado al Goya a mejor actor revelación. Unas cifras que colocaron en la primera línea a un actor, sin apenas formación, pero que contaba con un físico espectacular y un desparpajo inusual frente a las cámaras. Otro de sus proyectos destacados en el mundo del cine fue la película La isla mínima. Incluso ha concursado en el talent de cocina, MasterChef Celebrity 5 de TVE.

En televisión su carrera no ha terminado de despegar tras el impacto que consiguió con el lanzamiento de la película El niño. Pese a ello, ha dado vida a personajes de series como Mar de plástico, El príncipe, Perdóname Señor, Secretos de Estado, Brigada Costa del Sol y Madres: Amor y vida, entre otras. Una carrera forjada con mucho esfuerzo y que vuelve a dar sus frutos con el estreno de Diario de un gigoló en Netflix, una serie que le viene como anillo al dedo.

En la serie Diario de un gigoló interpreta a Emanuel, un joven de origen humilde que cambia su destino de manera radical cuando se convierte en gigoló. Emanuel rompe la regla de oro de la profesión y se enamora de la hija de una clienta, Julia (Victoria White). Ese hecho le origina una serie de problemas, ya que él no quiere que Julia descubra cuál es su verdadera profesión. Ana (Fabiola Campomanes), la madre de la joven, le amenaza con contar toda la verdad. Emanuel tirará de todas sus armas para lograr que su secreto no salga a la luz.

La ficción mexicana, unida a la exposición de Netflix, le ha permitido a Jesús Castro dar el salto internacional. El actor ha tenido palabras de agradecimiento por la buena acogida de Diario de un gigoló. “Esto es un puto sueño”, posteaba en Instagram. Jesús Castro cuenta con perfiles en las redes sociales donde siempre se ha mostrado muy agradecido con sus fans. En Instagram acumula 559.000 seguidores, mientras que en Twitter la cifra desciende hasta los 254.000.