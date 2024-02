Joana Sanz testifica en el juicio y niega que haya pedido el divorcio a Dani Alves

Joana Sanz ya ha pasado por el estrado para testificar en el juicio contra Dani Alves. La mujer del futbolista brasileño ha seguido el mismo paso que varios agentes de los Mossos d’Esquadra, los investigadores y amigos de Dani Alves que se encontraban en la discoteca Sutton cuando tuvo lugar la presunta violación a una joven en uno de los baños. Joana ha llegado al juicio vestida de negro y con guardaespaldas, mientras que a la salida la hemos visto de la mano de la madre de Dani Alves.

La maniquí, que durante todo este tiempo ha virado hacia diferentes posturas, ha declarado que su relación sentimental con el futbolista brasileño estaba perfectamente cuando ocurrieron los hechos por los que está siendo juzgado su marido. Joana ha asegurado que ella no le ha pedido el divorcio, pese a todas las informaciones que se han publicado en los medios de comunicación. “No he pedido legalmente el divorcio”, ha dicho.

La modelo tinerfeña ha aclarado que el último mensaje que recibió por parte del futbolista aquella noche tuvo lugar sobre las once de la noche. “En los WhatsApp le pregunté si iba a venir a cenar y me dijo que no. Más tarde, no lo recuerdo". También ha desmentido que estuviera enfadada porque no pudo salir de fiesta con su marido la noche en la que se produjo la presunta agresión sexual.

Según el testimonio de la esposa de Alves, el futbolista llegó a caso muy borracho, por lo que no pudieron entablar ninguna conversación. “Vuelve a casa muy borracho, oliendo a alcohol. Se chocó contra el armario y se desplomó en la cama. En el estado en que llegó, pensé que mejor dejarlo para mañana”, ha explicado.

Por último, sobre las explicaciones que le dio al día siguiente su marido, Joana ha respondido que Alves solo le dijo que había estado con sus amigos. Por lo tanto, ella desconocía que durante esa noche hubiera tenido lugar ningún tipo de agresión ni incidente.