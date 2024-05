Julián Contreras: sin trabajo reconocido y con problemas de salud

Las últimas noticias sobre Julián Contreras apuntan hacia unos problemas de salud que se suman a su delicada situación económica. El hijo de Carmina Ordóñez llevaba un tiempo alejado de los focos tras el cruce de declaraciones que mantuvo con su hermano Fran Rivera y las acusaciones de su antigua casera que le reclamaba una deuda de 30.000 euros por impago del alquiler de la vivienda.

Ante todo ello, el escritor decidió cambiar radicalmente de vida e irse a vivir con su padre a Córdoba. Allí reside, lejos del mundanal ruido, en una urbanización con todo tipo de comodidades pese a su mala situación económica.

A día de hoy sus directos en Youtube son su única fuente de ingresos y la única forma de tener noticias de su vida. En una de sus últimas entregas, el televisivo ha encendido la luz de alarma por unos problemas de salud que le impiden descansar con normalidad. “Estoy teniendo ciertos problemas en la cama con las almohadas. Me dejé llevar y me está arruinando las noches. Llevo semanas mal. Me afecta todo y no tiene sentido que yo haga como que no es así. Me está amargando la vida”, ha comenzado diciendo en Youtube.

Los dolores de cervicales están mermando su existencia. “Por un motivo que desconozco, estoy teniendo problemas con cosas que he pedido. Al final, tantos días mata la magia. Me genera estrés y últimamente todo se me va a las cervicales. Ayer estuve verdaderamente fatal y si a eso le sumas lo de las almohadas… no era viable. No tiene sentido contar otra cosa. Por suerte estoy aquí, con todas las ganas del mundo”, ha comentado.

Aunque algunos de sus seguidores le han recomendado unos días de descanso, el escritor prefiere seguir al pie del cañón para no perder suscriptores. “No puedo descansar. Hago eso y las suscripciones se paran, se frenan… no me lo puedo permitir. Soy un perfeccionista, pero son días complicados y todo se nota”, ha zanjado.