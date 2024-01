Quién es Marieta, la sensación de ‘La isla de las tentaciones 7’

Marieta acapara todas las conversaciones sobre La isla de las tentaciones 7. La joven ilicitana ha entrado en el reality de Telecinco para poner a prueba su relación con Álex Girona, sustituyendo la marcha de Alba Casillas y Rober. Desde su llegada a Villa Montaña ha conectado de manera especial con Sergio, el granadino que comparte pueblo con Lola Índigo y que se presentaba como un agricultor del amor, por dedicarse al sector primario con su inseparable tractor.

Marieta y Álex se conocieron cuando él tenía pareja. Ella le pidió que le buscase cuando estuviera soltero y el joven no se lo pensó dos veces. Al día siguiente ya había comenzado una relación con Marieta cuando todavía no lo había dejado definitivamente con su anterior pareja. Desde aquel momento hasta ahora ha pasado un año y medio.

Marieta activa la 'luz roja' por su apasionado beso con Sergio: "No soy de piedra" 🔥 https://t.co/zG8cYbvavj | #LaIslaDeLasTentaciones3 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 18, 2024

En la primera fiesta Marieta ha activado la luz roja con un apasionado beso con Sergio, su tentador favorito. Los jóvenes se adentraron en el jacuzzi para seguir con el tonteo hasta que llegó lo inevitable. “Tengo mucho frío”, le dijo para propiciar más acercamiento. “Esto es jugar mucho, me da miedo que me gustes y yo no te guste a ti. ¿Qué te crees que yo soy de piedra”, confesaba la ilicitana al agricultor granadino. Marieta y Sergio acabaron entre besos en el jacuzzi y será cuestión de tiempo que terminen compartiendo la misma cama.

Tras el revuelo creado en las redes sociales sobre su profesión, Marieta ha aclarado en un vídeo de TikTok a qué se dedica y porque echa tantas horas de trabajo. “Yo soy auxiliar de enfermería. Ahora trabajo en una clínica, pero cuando se grabó La isla de las tentaciones yo trabajaba en un hospital. Así que cuando decía que trabajaba mucho no era que trabajase mucho en la noche, porque en la discoteca solo trabajaba los fines de semana. Me refería a que trabajaba mucho en el hospital: hacía turnos de noche muchos días, son muchas horas”, ha dicho.

Marieta, de #LaIslaDeLasTentaciones, aclara en qué trabaja realmente: "Estudié y hago muchos turnos" https://t.co/YL3MITt8Gw — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 18, 2024

La joven lleva varios años dedicándose a la enfermería, su gran pasión, un trabajo que sigue manteniendo a día de hoy. “Estudié para ser auxiliar de enfermería cuando tenía 17 años porque yo quería ser enfermera, pero no quería meterme en la carrera hasta que no viese de que iba el rollo, por si luego no me gustaba”, ha explicado.

Finalmente no hizo la carrera porque le salió trabajo de auxiliar nada más finalizar los estudios. “He trabajado en urgencias, en UCI, en paritorio, en planta…”, ha destacado.