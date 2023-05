Mario Vargas Llosa tiene claro qué ha pasado con el vestido de novia de Tamara Falcó

Al premio Nobel Mario Vargas Llosa no le tomará por sorpresa las noticias que le lleguen desde la casa de Tamara Falcó. La marquesa de Griñón se ha visto sin traje de boda a menos de dos meses de la ceremonia por contratiempos con la firma que iba a diseñar el modelo, Sophie et Voilà. La hija de Isabel Preysler rechaza que haya puesto inconvenientes al trabajo de las diseñadoras y desde la compañía afectada se traslucen razones de peso, por presión y al poner en duda su labor. A su vez Tamara dice que habían hecho cambios en el vestido sin su consentimiento.

De la aparatosa rotura del compromiso contractual de las diseñadoras vascas con Tamara Falcó se trasluce que no ha sido una cliente fácil de tratar y que se habrían producido problemas a los que no está acostumbrada una firma especializada como Sophie et Voilà, que fue elegida por ser una firma española muy destacada en un sector en el que nuestro país es referencia de calidad en todo el mundo.

A una de las personas que menos sorpresa le habrá causado la noticia es a Vargas Llosa y a su entorno familiar, tras sentirse más unido a sus hijos después de reconciliarse con su ex, la madre, Patricia Llosa. El escritor alterna Lima y Madrid, con sus respectivas casas familiares, después de haber roto con Isabel Preysler, noticia que surgía el pasado 28 de diciembre cuando precisamente se estaba produciendo la reconciliación de Tamara con Íñigo Onieva.

Del desencanto de los últimos años de su relación con Isabel Preysler el escritor vertió su ironía y escepticismo en el relato Los vientos. Una narración distópica de un anciano errabundo por Madrid en un futuro donde la cultura ha desaparecido de la sociedad. Esa pérdida de valores alude a la desazón intelectual que le producía la vida social de Isabel Preysler. Sobre Tamara Falcó el escritor aludía a las Islas Marquesas, dependencia francesa en el Océano Pacifico, el único lugar en ese mundo sin cultura donde se la gastronomía era la actividad que se impartía junto a las disciplinas artísticas. Vargas Llosa bromeaba así sobre el triunfo de Tamara Falcó en MasterChef Celebrity.

Una de las razones de la ruptura de Isabel Preysler con el escritor fueron estas alusiones y otras palabras que tuvo sobre Tamara. La viuda de Miguel Boyer le duelen más los ataques hacia sus hijos que a sí misma y de ahí, por ejemplo, que haya expulsado de su círculo de confianza a Boris Izaguirre. Ante las críticas de Vargas Llosa sobre su hija el dolor de Preysler hacia él es mayor. Pero vista la reacción de Sophie et Voilà late una actitud algo complicada en el contacto estrecho. El escritor ha conocido bien de cerca la intimidad en la casa de Preysler.