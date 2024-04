Acosta: “Tenemos el mejor público del mundo y no se puede pedir más que hacer podio en España”

Pedro Acosta sabía que hacer segundo puesto en el sprint iba a ser tarea complicada tras el inicio de sábado firmado en el Gran Premio de España de MotoGP. El rookie aprovechó los fallos del resto de pilotos y, a pesar del podio, prefiere seguir siendo cauto.

“No ha sido el podio que más me hubiera gustado, pero tenemos que ser conscientes de que poquito a poco estamos dando pasos, estamos evolucionando y hoy la salida ha sido buena, como la de Austin, y la primera vuelta también ha sido buena, como la de Austin. Poco a poco estamos llegando a ese punto”, asegura.

Además, no dudó en comentar las condiciones de la pista: “Es verdad que hoy si está mojado, está mojado, y si está seco, está seco, pero lo peor para un piloto es que esté la pista así, sobre todo la curva cinco, que no se veía con el sol, no se veían los parches y era un poco complicado, sobre todo para nuestra moto. No es lo que más gracia le haga a la moto el ir todo el tiempo tumbado como teníamos que hacer ahora en la curva cinco, porque estaba mojado por fuera y no podíamos hacer un ‘pick up’ un poco agresivo y con eso creo que hemos consumido un poco el neumático de más, pero creo que nos ha salido bien el ir tranquilos detrás de los demás”.

"Estamos contentos"

Lo que no le quita nadie es que ya vaya segundo en la general de MotoGP siendo rookie: “Al final estamos en la cuarta carrera y no hemos hecho ni la carrera de mañana, pero no estamos pensando en eso. Quedan 16 carreras así que quedan todos los puntos del campeonato en juego, incluso si no hubiera llegado aquí con puntos hubiera tenido posibilidades de luchar por el Mundial. Tenemos que estar contentos, estamos sumando, estamos siendo constantes, que creo que no es lo más fácil ahora mismo en MotoGP, estamos cogiendo mucha experiencia, porque es lo que digo, haber acabado segundo o haber acabado quinto o sexto, no me hubiera cambiado mucho la vida, pero lo que sí que me hubiera cambiado habría sido caerme o haber acabado la carrera como hoy para coger referencias para mañana”.

Una carrera larga que afronta con cautela. “El error de la clasificación -décimo y caída- nos ha salido muy caro porque nos hubiera salido muy bien a las malas empezar en la segunda línea y mañana ir poco a poco para adelante, pero las carreras nunca son de color de rosa y así podemos tener más experiencia adelantando”, asegura el de KTM.

Alucinando con la afición

Ya para finalizar, sobre la experiencia de poder celebrar un podio en Jerez, Acosta asegura que “tenemos el mejor público del mundo y yo tengo los mejores seguidores del mundo, entonces no se puede pedir más que hacer podio en España y que encima pongan el podio en la mejor curva de todo el campeonato”.

Un momento especial para él con el público coreando su nombre: “Se te cierra el culo. Al final no puedes imaginarte todo el mundo que yo veo con camisetas, con banderas, todo el mundo que ha venido aquí y te va parando por el paddock, que a veces es algo incómodo porque vamos con tanta prisa a los sitios que te sabe hasta mal dejar a la gente sin foto, pero creo que es lo que digo, estamos en un buen momento. Estoy con los mejores aficionados del mundo, que son los españoles, y a ver si pueden seguir gritando ese Pedro, Pedro, Pedro”.