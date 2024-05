Música y gastronomía en el verano en la bodega en Jerez con el Tío Pepe Festival

Hay muchas formas y lugares para veranear y Jerez ofrece al mundo el entorno mágico de las bodegas de González Byass. Un "estilo de vida" donde se fusionan la gastronomía y la música de todo tipo con estrellas como Ana Mena, Raphael, Take That, Luis Fonsi, La Oreja de Van Gogh, Amaral, entre otros, que compartirán escenario-que no día- con José Mercé o Jesús Méndez en el ciclo Solera y Compás, que también contará con Rancapino Chico y María Terremoto o Israel Fernández. No sólo hay música. También hay lyugar para el humor con Santiago Segura, José Mota y Florentino Fernández y la chirigota del Selu.

Tío Pepe Festival es también alta gastronomía con la posibilidad de disfrutar en Jerez de las Frontera de dos reconocidos chefs con estrellas Michelin como María José Martínez, de Lienzo, "considerada la cocinera más sostenible de España" y Toño Pérez, de Atrio, con tres estrellas Michelin. Tampoco faltarán representantes de la cocina que se está haciendo en Cádiz como El Huaso o Pedro Nolasco.

La cita con las bodega de González Byass cumple este año su décima edición y para presentar la programación del Tío Pepe Festival han escogido "uno de los rincones más jerezanos de Sevilla": La Real Venta de Antequera. Hasta este lugar, donde en los jardines se recuerdan los nombres de las grandes bodegas llegó una amplia representación del Ayuntamiento de Jerez con su alcaldesa, María José García Pelayo, al frente; la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco y, por supuesto, el presidente de González Byass, Mauricio González-Gordon, acompañado por el presidente del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez, César Saldaña.

Durante los meses de julio y agosto se dan la mano arte y artesanía para disfrutar de una extraordinaria cena bajo las estrellas, buena música y los vinos de esta bodega. Mauricio González-Gordon, el presidente de González Byass, fue el encargado de desgranar el Tío Pepe Festival en un acto conducido por el periodista Juan Garrido. Un recorrido por los 22 intérpretes que este año pasarán por las bodegas e invitó a todos "no sólo a acudir a los conciertos, sino a recorrer las bodegas y descansar en el hotel Tío Pepe".

El 22 de julio, María José Martínez del restaurante Lienzo, con una Estrella Michelin, en Valencia abrirá el ciclo en la Bodega González Byass. Sus platos, que exaltan los sabores valencianos con una presentación creativa, son conocidos por sus magníficas salsas y cremas, ofreciendo una experiencia culinaria que combina sostenibilidad y sabor.

Por segunda vez, el restaurante Atrio, con tres Estrellas Michelin, también formará parte de este ciclo el día 5 de agosto. Situado en Cáceres, y dirigido por el chef Toño Pérez y su socio José Polo, su cocina innovadora se complementa con una arquitectura moderna en un edificio histórico. ATRIO ofrece una experiencia sensorial única, donde la calidad y creatividad de sus platos se combinan con una impresionante bodega de coleccionista.

Además, González Byass presenta una renovada y variada oferta gastronómica para el verano de 2024, destacando dos restaurantes excepcionales situados en el corazón de las Bodegas Tío Pepe: El Huaso las noches del 2 y 9 de agosto, y el Restaurante Pedro Nolasco.

El Huaso, dirigido por jerezano Carlos Martel, ofrecerá una experiencia culinaria única con asados del Cono Sur, destacando su solomillo de vaca y pollo de campo marinado en brandy de Jerez. El Restaurante Pedro Nolasco, ubicado en la emblemática calle Ciegos, está liderado por el chef Alejandro Bazán. Este establecimiento se especializa en una cocina de productos de temporada con un enfoque vanguardista, invitando a los comensales a sumergirse en la rica historia familiar de las bodegas a través de cada detalle de su propuesta gastronómica.

Un año más Tío Pepe ofrecerá la posibilidad de terminar la noche en “The Village”, visitar, pasear o cenar en las bodegas, o las esperadas “Cenas de las Estrellas”. De todo ello se conocerán más datos en las próximas semanas, pues un verano más, González Byass apuesta por poder saborear y disfrutar de lo mejor de la gastronomía, a través de propuestas que encuentran el maridaje perfecto en sus propios y exquisitos vinos. Al igual que ya ocurriera en las últimas ediciones, conocer todos los secretos de las legendarias Bodegas Tío Pepe y poder pasar la noche en su interior será posible gracias al Primer Sherry Hotel del mundo, el Hotel Bodega Tío Pepe, recientemente reconocido como el “Mejor Hotel Enoturístico 2023” por el International Wine Challenge Industry Awards, uno de los grandes encuentros del sector del vino en España, y previamente premiado por ACEVIN como mejor alojamiento enoturístico de España.

Después de una década, el Festival se ha convertido en un motor económico del verano jerezano "generan 250 empleos directos y mil indirectos y un impacto de 16 millones de euros. Esto no es sólo un festival, también es un estilo de vida", insistió el presidente de González Byass.

José Mercé volverá a cantar en Villamarta

El embajador del Tío Pepe Festival, José Mercé, afirmó sentirse "más jerezano que nunca" y aprovechó la presencia de la alcaldesa María José García Pelayo para recordar "que lleva muchos años sin cantar en Jerez por medio del ayuntamiento y que quiere volver pronto al teatro Villamarta, y que se aclaren las cosas". Un guante que la alcaldesa recogió asegurando que "pronto se podrá ver a Mercé en el teatro de Jerez". Antes, el 4 de agosto, Mercé cantará las canciones de Manuel Alejandro. "Él es mi vecino porque nació en la misma calle que yo. Quería que hiciera un disco con sus canciones, lo mismo ha llegado el momento".

Una presentación que terminó con un aperitivo de lo que se van a encontrar los que veraneen en las bodegas. Una copa de Tío Pepe en Roma y el cante de Jesús Méndez acompañado al toque por Pepe el Morao.

Programación

El festival arrancará el 12 de julio con Ana Mena y su Bellodrama Tour. La cantante y actriz malagueña ha consolidado su posición en la escena pop y urbana, siendo una de las estrellas más exitosas e imprescindibles del momento. Continuando con el programa, el 14 de julio, Gilberto Santa Rosa, conocido como el caballero de la salsa, presentará su Auténtico Tour 2024, interpretando sus grandes éxitos y nuevos temas.

Raphael, volverá a las bodegas jerezanas el 17 de julio con su último trabajo Victoria, escrito y producido por Pablo López. Por otro lado, Miguel Poveda tomará el escenario el 19 de julio, ofreciendo un espectáculo donde el flamenco y los textos de Federico García Lorca se fusionan en una experiencia íntima y poética. El 20 de julio, God Save The Queen traerá su tributo a la emblemática banda británica Queen, prometiendo una noche mágica con sus milimétricas recreaciones de los shows legendarios. En cuanto al 21 de julio, Take That presentará su This Life under the stars European tour, ofreciendo el último concierto de su gira de verano en España.

La Oreja de Van Gogh celebrará sus más de veinticinco años de trayectoria con una gira especial la noche del 27 de julio, y justo al día siguiente, el 28 de julio, Luis Fonsi conmemorará su medio siglo de carrera musical con un espectáculo lleno de sorpresas y sus mayores éxitos.

Agosto comenzará con Amaral el día 1, deleitando al público con su emblemático pop rock. India Martínez se presentará el 2 de agosto con su Nuestro Mundo Tour, transformado en Vuestro Mundo Tour, donde la cantante cordobesa invita a sus seguidores a formar parte de su directo. Para el 3 de agosto, Arrival from Sweden ofrecerá The Music of ABBA, trayendo los éxitos de la mítica banda sueca con los músicos originales de ABBA.

El jerezano José Mercé estrenará su nuevo espectáculo José Mercé canta a Manuel Alejandro el 4 de agosto, destacando su trayectoria como uno de los cantaores más importantes del flamenco. Tan sólo unos días más tarde, Sidecars celebrará sus 18 años como banda el 8 de agosto, mientras que el 10 de agosto, Santiago Auserón y su Academia Nocturna, fusionando géneros como el rhythm & blues, jazz, rock y soul.

Finalmente, Nil Moliner cerrará el ciclo de conciertos el 11 de agosto con su tercer disco Lugar Paraíso, que promete ser una nueva era cargada de música. Los Secretos pondrán el broche de oro el 16 de agosto, celebrando sus 45 años de vida con un concierto que repasará su historia musical y sus grandes éxitos.

Las entradas para las actuaciones anunciadas se encuentran a la venta en: www.veraneaenlabodega.com.

Solera y compás flamenco

El ciclo Solera y Compás de “Veranea en la Bodega” 2024 promete noches mágicas llenas de la pureza y pasión del flamenco, con actuaciones que harán vibrar al público en el Patio de la Tonelería de las Bodegas González Byass en Jerez.

El 7 de agosto, Rancapino Chico y María Terremoto darán inicio al ciclo con una noche llena de autenticidad y sentimiento. Rancapino Chico, heredero de una rica tradición flamenca de Cádiz, ha seguido los pasos de su padre y se ha convertido en una voz prometedora del flamenco puro. María Terremoto, hija del célebre Fernando Terremoto, ha llevado el legado familiar a nuevas alturas con su voz potente y emotiva, consolidándose como una figura destacada del flamenco actual.

El 14 de agosto, Israel Fernández y Diego del Morao llenarán el Patio de la Tonelería de maestría flamenca. Israel Fernández conjuga el flamenco tradicional con la innovación. Su voz profunda transmite la esencia ancestral del flamenco, como muestra en su álbum 'Pura Sangre'. Diego del Morao, jerezano y talentoso guitarrista, aportará virtuosismo y compás a la noche.

La culminación del ciclo será el 15 de agosto con el jerezano Jesús Méndez, un cantaor comprometido con sus raíces y una figura destacada del flamenco actual. Méndez mantiene viva la tradición flamenca de su familia, influenciado por maestros como Manuel Torre y Antonio Mairena. Estará acompañado por el piano de Borja Évora y la guitarra de Pepe del Morao. Las noches de Solera y Compás serán una celebración del flamenco en su estado más puro, ofreciendo al público la oportunidad de vivir la pasión, el duende y la maestría de estos grandes artistas en un entorno único e histórico.

La risa y el sol de la bodega

Con el ciclo Tío Pepe Comedy con dos citas estivales que prometen llenar las bodegas de risas y ofrecer momentos inolvidables de diversión. El 26 de julio, La Chirigota del Selu abrirá este ciclo con su espectáculo "Que ni las hambre las vamo a sentí". En una noche de carnaval en la Bodega Las Copas, los asistentes podrán disfrutar del regreso triunfal de Selu. Será una velada llena de risas y coplas, combinando los mejores momentos de su repertorio.

El ciclo continuará el 9 de agosto con "El Sentido del Humor: Dos Tontos y Yo", protagonizado por Santiago Segura, José Mota y Florentino Fernández. Estos maestros del humor ofrecerán en el Patio de la Tonelería un espectáculo lleno de reflexiones, risas y disparates, explorando el humor actual.